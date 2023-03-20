Моуриньо «наехал» на президента «Лацио» после поражения в римском дерби

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вчера, 21:12

Наставник «Ромы» обменялся нелицеприятными словами с президентом «Лацио» после воскресного римского дерби, в котором «джалоросси» проиграли со счетом 0:1.

«Особенный» пересекся с главой «лациале» в туннеле и спросил у него: «На что ты, б...., смотришь?» Лотито тут же ответил: «Я президент „Лацио“, а ты тут гость. Это мой дом, и я иду туда, куда хочу. Ты тут вообще не должен быть». Дальнейшее развитие конфликта пресекли вмешавшиеся в ситуацию представители персонала команд.

Отметим, что Моуриньо отбывает 2-матчевую дисквалификацию и не имеет права присутствовать на скамейке запасных, но ему позволено заходить в раздевалку команды.