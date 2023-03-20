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Моуриньо «наехал» на президента «Лацио» после поражения в римском дерби

вчера, 21:12
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо обменялся нелицеприятными словами с президентом «Лацио» Клаудио Лотито после воскресного римского дерби, в котором «джалоросси» проиграли со счетом 0:1.

«Особенный» пересекся с главой «лациале» в туннеле и спросил у него: «На что ты, б...., смотришь?» Лотито тут же ответил: «Я президент „Лацио“, а ты тут гость. Это мой дом, и я иду туда, куда хочу. Ты тут вообще не должен быть». Дальнейшее развитие конфликта пресекли вмешавшиеся в ситуацию представители персонала команд.

Отметим, что Моуриньо отбывает 2-матчевую дисквалификацию и не имеет права присутствовать на скамейке запасных, но ему позволено заходить в раздевалку команды.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 12:06
В газпрём бы такого, а то этот тихарится, в еврокубках не продвинулся
faneng
faneng
сегодня в 11:02
У Моуриньо никогда не было достоинства - достоинства проигрывать, достоинства уважать соперников. Крайне желчный и вздорный человек.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 09:03
Вечные у Моуриньо какие-то конфликты с противоположной командой. Нужно уметь проигрывать, научиться принимать поражения адекватно.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:59
Нервы у наствника Ромы стали не к черту!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:20
не надо пренебрегать валерианой и пустырником ! )
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:11
Маур дожил до седых волос, а достойно проигрывать так и не научился.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:41
Как правильно говорится - проигрывать надо достойно. Вот достоинства у него и не хватило.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:26
Я так и не понял...«На что он, б...., смотрел?»
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Это его стиль и характер
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:28
Жозе кто угодно, но только не дурак. Держу пари он уже тыщу раз о своей выходке пожалел.
Gahi
Gahi
вчера в 23:11
Можно считать себя особенным, но это не даёт права вести себя по-особому и тем более в гостях. Неужели у Жозе Моуриньо все дороги в Риме ведут только в туннель, есть над чем задуматься "Особенному".
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:31
Некрасиво повел себя. Проиграл вот и бесится. Может еще на большую дисквалификацию нарваться.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:28
Жозе как светская львица только скандалами живёт.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:31
Проявил себя с худшей стороны. а я его считал чуть ли не лучшим. теперь позор
Гость
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