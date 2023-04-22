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«Ювентус» намерен пригласить спортивного директора «Наполи»

вчера, 12:25

«Ювентус» собирается пригласить нового спортивного директора перед следующим сезоном. Об этом сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, главным кандидатом на эту должность является Кристиано Джунтоли из «Наполи», контракт которого с неаполитанцами истекает в 2024 году. «Чёрно-белые» пытаются убедить функционера покинуть клуб, в котором он работает с лета 2015 года.

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Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:44
С Ювентусом особо не забалуешь!))) Это не ПСЖ.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:44
Всё что нельзя купить за деньги можно купить за большие деньги!

Из фольклора:

- Вас вообще что нибудь интересует кроме денег!?
- Да! Где они лежат!
shlomo
shlomo
вчера в 12:28
Сложные будут уговоры... он уже почти прикипел к Наполи
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:27
Наврядли он перейдёт в Ювентус.
Наполи его дом и там у него всё хорошо.
Гость
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