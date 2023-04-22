«Ювентус» намерен пригласить спортивного директора «Наполи»

«Ювентус» собирается пригласить нового спортивного директора перед следующим сезоном. Об этом сообщает журналист Николо Шира.
По информации источника, главным кандидатом на эту должность является Кристиано Джунтоли из «Наполи», контракт которого с неаполитанцами истекает в 2024 году. «Чёрно-белые» пытаются убедить функционера покинуть клуб, в котором он работает с лета 2015 года.
Из фольклора:
- Вас вообще что нибудь интересует кроме денег!?
- Да! Где они лежат!
Из фольклора:
- Вас вообще что нибудь интересует кроме денег!?
- Да! Где они лежат!
Наполи его дом и там у него всё хорошо.
Наполи его дом и там у него всё хорошо.