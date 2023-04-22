«Ювентус» намерен пригласить спортивного директора «Наполи»

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вчера, 12:25

«Ювентус» собирается пригласить нового спортивного директора перед следующим сезоном. Об этом сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, главным кандидатом на эту должность является Кристиано Джунтоли из «Наполи», контракт которого с неаполитанцами истекает в 2024 году. «Чёрно-белые» пытаются убедить функционера покинуть клуб, в котором он работает с лета 2015 года.