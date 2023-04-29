Промес вошёл в заявку команды Медиалиги, созданной Джикией и Соболевым

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вчера, 12:59

Нападающий «Спартака» вошёл в заявку команды Медиалиги «Бей Беги».

Владельцами клуба являются футболисты «красно-белых» — и . Промес уже играл за «Бей Беги» в товарищеском матче с «Амкалом» в декабре прошлого года. Голландец в той встрече был капитаном.