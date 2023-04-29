Промес вошёл в заявку команды Медиалиги, созданной Джикией и Соболевым

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вошёл в заявку команды Медиалиги «Бей Беги».
Владельцами клуба являются футболисты «красно-белых» — Георгий Джикия и Александр Соболев. Промес уже играл за «Бей Беги» в товарищеском матче с «Амкалом» в декабре прошлого года. Голландец в той встрече был капитаном.
Спартачи много раз говорили о популярности, особенно в этом усердствовала Зарема, говоря, что чемпионство и победы не важны, главное популярность.
Так вот, игроки Спартака основали команду из Медиалиги и уже начали туда игроки подтягиваться.
Помните Федун давал слово мужика, что снимется с чемпионата?
А если реально Спартаку не так важны победы и команда снимется с чемпионата РПЛ и заявится в Медиалигу?
Вот там и победы будут и популярности хоть отбавляй.
Спартачи много раз говорили о популярности, особенно в этом усердствовала Зарема, говоря, что чемпионство и победы не важны, главное популярность.
Так вот, игроки Спартака основали команду из Медиалиги и уже начали туда игроки подтягиваться.
Помните Федун давал слово мужика, что снимется с чемпионата?
А если реально Спартаку не так важны победы и команда снимется с чемпионата РПЛ и заявится в Медиалигу?
Вот там и победы будут и популярности хоть отбавляй.