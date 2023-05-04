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ГлавнаяНовостиСудействоИталия. Серия А 2022/2023

Моуриньо раскритиковал арбитра матча с «Монцей»

сегодня, 11:57
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо выступил с критикой в адрес арбитра Даниэле Киффи после матча 33-го тура Серии А с «Монцей» (1:1).

Это был худший арбитр, которого я встречал за всю свою карьеру. Поверьте мне, я имел дело со многими плохими судьями. Обычно, когда я говорю об арбитрах, это потому, что они оказывают непосредственное влияние на игру. Не думаю, что в данном случае было так. Но он ужасен, ни с кем не контактирует по-человечески, у него нет сочувствия, он даёт на 96-й минуте красную карточку игроку, который поскользнулся, потому что устал.

Защитник римлян Мехмет Челик был удалён в самой концовке встречи, получив вторую жёлтую карточку.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 12:23
Это логично, что при плохом результате, Жозе будет пускать сопли. Впрочем это как всегда, если кто-то не пляшет под его дудку, тогда приготовься быть нехорошим человеком и плюс оказаться в чёрном списке Моуриньо. Нужно быть готовым к любому исходу, а не цепляться за не качественное судейство по его мнению. Надо будет, комиссия посмотрит этот момент и решит, что делать с арбитром.
zrh6ph3p3maq
zrh6ph3p3maq
сегодня в 12:02
Сопли подбери хоть, раз тренировать не умеешь, особливый!
Гость
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