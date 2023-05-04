Моуриньо раскритиковал арбитра матча с «Монцей»

Главный тренер «Ромы» выступил с критикой в адрес арбитра Даниэле Киффи после матча 33-го тура Серии А с «Монцей» (1:1).

Это был худший арбитр, которого я встречал за всю свою карьеру. Поверьте мне, я имел дело со многими плохими судьями. Обычно, когда я говорю об арбитрах, это потому, что они оказывают непосредственное влияние на игру. Не думаю, что в данном случае было так. Но он ужасен, ни с кем не контактирует по-человечески, у него нет сочувствия, он даёт на 96-й минуте красную карточку игроку, который поскользнулся, потому что устал.