Экс-пресс-атташе «Динамо» Лысенко стала сотрудницей клуба Медиалиги

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сегодня, 19:12

Бывшая пресс-атташе и ведущая клубного ТВ московского «Динамо» перешла на работу в клуб Медиалиги «10». Об этом сообщил телеграм-канал команды.

Клуб создан комиками Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.