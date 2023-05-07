Только один игрок в в топ-5 лиг Европы сделал больше ассистов, чем Винисиус

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор сделал 19 результативных передач в нынешнем сезоне во всех турнирах.
Только полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сделал больше ассистов (24) в топ-5 лиг Европы в этом сезоне, чем бразилец. Такое же количество ассистов (19), как и Винисиус, имеет Лионель Месси.
Ну и, конечно, Месси. Какой топ без Месси? Никакой. Уже были новости, что он в топе по дриблингу и голам из-за пределов штрафной, теперь в топе по ассистам.
Отдать хороший пас - это половина дела, еще нужен замыкатель. У КДБ замыкатель посильнее, чем у Месси. Сколько Мбаппе запорол моментов, которые ему создавал Месси?
Ну и, конечно, Месси. Какой топ без Месси? Никакой. Уже были новости, что он в топе по дриблингу и голам из-за пределов штрафной, теперь в топе по ассистам.
Отдать хороший пас - это половина дела, еще нужен замыкатель. У КДБ замыкатель посильнее, чем у Месси. Сколько Мбаппе запорол моментов, которые ему создавал Месси?