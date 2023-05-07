Только один игрок в в топ-5 лиг Европы сделал больше ассистов, чем Винисиус

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сегодня, 16:33

Нападающий «Реала» сделал 19 результативных передач в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Только полузащитник «Манчестер Сити» сделал больше ассистов (24) в топ-5 лиг Европы в этом сезоне, чем бразилец. Такое же количество ассистов (19), как и Винисиус, имеет .