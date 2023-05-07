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Только один игрок в в топ-5 лиг Европы сделал больше ассистов, чем Винисиус

сегодня, 16:33

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор сделал 19 результативных передач в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Только полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сделал больше ассистов (24) в топ-5 лиг Европы в этом сезоне, чем бразилец. Такое же количество ассистов (19), как и Винисиус, имеет Лионель Месси.

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Все комментарии
cwh6qpuje385
cwh6qpuje385
сегодня в 18:12, ред.
А почему в заголовке фигурирует имя Винисиуса, а не Месси к примеру, ведь у них одинаковое количество результативных передач?

А справедливее было бы если указан был Кевин Де Брюйне как лучший распасовщик в топ-5 с большим отрывом, а Винисиус и Месси делят 2-3 место.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:10
Вспомните, как "играл" Винисиус Жуниор в первые годы сезоны в Реале. Теперь это совсем другой футболист, другой уровень. Но как человек, мне кажется, что он хуже становится. Высокомерие ни к чему хорошему не приведёт. Карло Анчелотти, Кариму Бензема и т.д. надо с ним серьёзно поговорить. А не то, он превращается в Неймара. Не хотелось бы терять такого игрока. Они с Родриго подают очень большие надежды на долгие годы. Успехов и больших побед ему с мадридским Реалом и сборной Бразилии!!!
Elliada
Elliada
сегодня в 17:29
Кевин топ. Делает такие ассисты! Просто загляденье. Я бы за него отдал голос на голосование ЗМ, а не за Холанна. Вот кто делает игру.

Ну и, конечно, Месси. Какой топ без Месси? Никакой. Уже были новости, что он в топе по дриблингу и голам из-за пределов штрафной, теперь в топе по ассистам.

Отдать хороший пас - это половина дела, еще нужен замыкатель. У КДБ замыкатель посильнее, чем у Месси. Сколько Мбаппе запорол моментов, которые ему создавал Месси?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:15
Один вопрос после вчерашнего матча. А зачем нужен Мбаппе?
Я давно уже за холланда вместо Бензема через год-другой.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
сегодня в 17:04
Веня молодец что включил мозги и начал делать то, что у него получается. Бензин с папкой Карло правильно ему тогда вправили мозги. А то бегал бы по полю с мячом, как обезьяна с гранатой. Хотя и сейчас игрок средний, простой бегунок. За игру там отвечают другие люди. А де Брейне светлая башка, в любой момент найдет передачей своего брата викинга. Ну, а Месси - это Месси
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:59
Де Брейне лучший ЦАП мира, без сомнений.
drug01
drug01
сегодня в 16:45
И всё же Кевин пока лучший!!!!
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