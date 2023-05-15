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«Динамо» представило нового главного тренера команды

сегодня, 15:32

Игрокам «Динамо» в качестве исполняющего обязанности главного тренера был представлен Павел Алпатов.

Это произошло сегодня на базе в Новогорске. Помощниками специалиста на первой тренировке были тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов и тренер по физической подготовке Иван Карандашов. Также занятие посетил спортивный директор Желько Бувач.

После поражения от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ (0:3) в отставку был отправлен Славиша Йоканович и члены тренерского штаба — Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович.

32-летний Алпатов ранее работал в академии «Динамо», «Динамо-2», а в основной команде помогал Сандро Шварцу и Йокановичу.

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Динамо М
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:10
Алпата могут короновать большой динамовской короной, даже при счёте 6-0 в оставшихся играх.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:54, ред.
Какая разница кто будет ждать Николича....
Алпатова оставят у руля если он в оставшихся трёх играх обыграет соперников со счётом 64:0....
lotsman
lotsman
сегодня в 16:31
Менять тренера за три оставшихся матча. смысла нет.
Gotlib
Gotlib ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 15:50
Личку Динамо хотело подписать.
6putuah488qa
6putuah488qa
сегодня в 15:50
Первый раз слышу о таком
adekvat
adekvat
сегодня в 15:47
Оренбург вовремя контракт с Личкой.
Готлиб
Готлиб
сегодня в 15:45
Кот в мешке.
Gotlib
Gotlib
сегодня в 15:42
Надеюсь Алпат более пассионарный, чем Ёкан. Ещё один памятник на бровке поля команда не выдержит.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:37
Все знакомые лица. Ничего нового. Ждемс нового главного))
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