Transfermarkt увеличил стоимость Кокорина

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вчера, 20:13

Нападающий «Ариса» из Лимассола прибавил в цене по информации портала Transfermarkt.

Форвард на данный момент оценивается в 1 млн евро. В январе стоимость игрока составляла 800 тысяч евро.

32-летний россиянин стал чемпионом Кипра вместе с командой, за которую выступает на правах аренды из «Фиорентины». Также футболист был признан лучшим игроком сезона 2022/23 в чемпионате страны.