Transfermarkt увеличил стоимость Кокорина

Нападающий «Ариса» из Лимассола Александр Кокорин прибавил в цене по информации портала Transfermarkt.
Форвард на данный момент оценивается в 1 млн евро. В январе стоимость игрока составляла 800 тысяч евро.
32-летний россиянин стал чемпионом Кипра вместе с командой, за которую выступает на правах аренды из «Фиорентины». Также футболист был признан лучшим игроком сезона 2022/23 в чемпионате страны.
Кокорин смог это сделать. Прорвался сквозь санкции, сквозь ящики с шампанским, заблокировал Мамаева и выдал лучший сезон в карьере. Мужик!!! Пацанам в общак надеюсь не забудет скинуть.
Кокорин смог это сделать. Прорвался сквозь санкции, сквозь ящики с шампанским, заблокировал Мамаева и выдал лучший сезон в карьере. Мужик!!! Пацанам в общак надеюсь не забудет скинуть.