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ГлавнаяНовостиФинансыКипр. Первый дивизион 2022/2023

Transfermarkt увеличил стоимость Кокорина

вчера, 20:13

Нападающий «Ариса» из Лимассола Александр Кокорин прибавил в цене по информации портала Transfermarkt.

Форвард на данный момент оценивается в 1 млн евро. В январе стоимость игрока составляла 800 тысяч евро.

32-летний россиянин стал чемпионом Кипра вместе с командой, за которую выступает на правах аренды из «Фиорентины». Также футболист был признан лучшим игроком сезона 2022/23 в чемпионате страны.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 13:45
Наш ответ Холланду. Гордимся.
протон
протон
вчера в 22:50
Саша растёт в цене! Это не какой-то мудрик!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:42
У Кокорина трансферную стоимость надо считать в стульях
Futurista
Futurista
вчера в 20:42, ред.
XtraDigger
XtraDigger ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:25
Согласен, 800 то перебор был, а тут целый лям. За какой-то Кипр.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:25
Такими темпами...к 2376-му году сравняется по стоимости с Холандом.......
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:23
В 32 года редко у кого стоимость идёт вверх.
Кокорин смог это сделать. Прорвался сквозь санкции, сквозь ящики с шампанским, заблокировал Мамаева и выдал лучший сезон в карьере. Мужик!!! Пацанам в общак надеюсь не забудет скинуть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:21
А если в Лихтенштейн или Андорру переберется будет 1,002 млн стоить гульденов. Оценка на маркете это одно, а сейчас его даром никто не возьмет. Закончился футболист Коко.
Гость
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