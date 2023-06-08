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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Зидан отказался возглавить ПСЖ

вчера, 17:55

ПСЖ хотел пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, но специалист отклонил это предложение.

Парижане были готовы сделать Зидана самым высокооплачиваемым рулевым в мире. Помимо этого, советник ПСЖ по спортивным вопросам Луиш Кампуш обсудил с экс-наставником «Баварии» Юлианом Нагельсманном перспективы возможного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что парижане уволили Кристофа Гальтье.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:36
Толя, я тебе на электронку отправил сообщение. Прочти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:16
Как всегда в точку!!!
Agamaga.........
Agamaga......... ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 09:39
Не знаком, но знаешь, что он хочет именно место Дешама, и что отказался от работы с Юве и ПСЖ?
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:12
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:58
    Пока старик Маур нормально думал, в 1-м тайме Рома смотрелась прилично и даже вела в счёте. Но, когда во 2-м тайме, Маур вернулся к истокам- римляне потеряли игру. Ну и неназначенный пенальти, якобы. Так в чём же виновата Рома, которая неспособна играть?
    Я думаю, Маур будет проситься, но не его просить...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 23:37, ред.
    Зидан, значится, послал Хелаифи на ... "Елисейские поля". Трындец, короч.
    Довыёживались ишаки Парижские со своими понтами и манерностью. ((
    Щас опять к Мауру побегут. Другие топ коучи на ум и не приходят...

    P.S. Хотя по сути Жозе в Роме делать нечего. Римляне неспособны играть в футбол. Поэтому будем ждать снисхождения португальца.
    Силь ву пле, Жозе! Подбери бесхозных зас.р.анцев-миллионеров, плиз!
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga......... (раскрыть)
    вчера в 21:48, ред.
    К сожалению я лично с Зиданом не знаком,но судя по тому что он уже два года без работы,именно ухода Дешама он и ждёт!
    Зидана звали в несколько топ клубов,Ювентус, ПСЖ
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:39
    Зидан чтото знает про ПСЖ , чтото не хорошее!
    Agamaga.........
    Agamaga......... ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Будет ждать, пока Дешама не уволят?
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga......... (раскрыть)
    вчера в 21:00
    Все знают что Зидан хочет возглавить сборную Франции
    В ПСЖ не уважают тренеров и он туда не пойдёт
    Agamaga.........
    Agamaga.........
    вчера в 20:37
    Зидан захотел к арабам, там нынче платят неподецки.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 20:24
    ПСЖ сами виноваты. С таким отношением к тренерам как у них, они скоро будут сами тренировать своих футболистов.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 20:20
    Так ПСЖ и есть арабы о_О
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 19:56
    Он уже с арабами договорился, ПСЖ - аутсайдер.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 19:34
    Ну и правильно человек держит слово. Сказал что во Франции кроме сборной никого не возглавит. Вот и стоит на своём. Посмотрим кого он все таки возьмёт под своё крыло.
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    вчера в 19:23
    Зидан был бы лучшим вариантом для Парижа
    112910415
    112910415
    вчера в 19:17
    не надо печалиться ... кто-нибудь согласится
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 18:57
    В такой бардак ,не пойдет,хотя можно порядок навести,но там еще и хозяева кажется ,с пулей,в голове!!!
    vlasovca
    vlasovca
    вчера в 18:39
    ЗИЗУ за бабло не продается.
    Forever77
    Forever77
    вчера в 18:35
    Кладбище тренеров
    Elliada
    Elliada
    вчера в 18:33
    Интересно, а кто же согласится? Опять тренер уровня Гальтье?
    sova147
    sova147
    вчера в 18:24
    Это следовало ожидать. Он не дурак идти в пекло..
    Predator94
    Predator94
    вчера в 18:23
    Он готовится возглавить реал с Мбаппе через год😂
    wc7rxsxhcaq7
    wc7rxsxhcaq7
    вчера в 18:16
    Лучше опять в Реал
    Гость
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