Зидан отказался возглавить ПСЖ

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вчера, 17:55

ПСЖ хотел пригласить на пост главного тренера команды, но специалист отклонил это предложение.

Парижане были готовы сделать Зидана самым высокооплачиваемым рулевым в мире. Помимо этого, советник ПСЖ по спортивным вопросам Луиш Кампуш обсудил с экс-наставником «Баварии» перспективы возможного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что парижане уволили Кристофа Гальтье.