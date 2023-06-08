Зидан отказался возглавить ПСЖ

ПСЖ хотел пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, но специалист отклонил это предложение.
Парижане были готовы сделать Зидана самым высокооплачиваемым рулевым в мире. Помимо этого, советник ПСЖ по спортивным вопросам Луиш Кампуш обсудил с экс-наставником «Баварии» Юлианом Нагельсманном перспективы возможного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что парижане уволили Кристофа Гальтье.
Зачем ему этот склочный алчный без идеологии клуб
Зачем ему этот склочный алчный без идеологии клуб
Я думаю, Маур будет проситься, но не его просить...
Я думаю, Маур будет проситься, но не его просить...
Довыёживались ишаки Парижские со своими понтами и манерностью. ((
Щас опять к Мауру побегут. Другие топ коучи на ум и не приходят...
P.S. Хотя по сути Жозе в Роме делать нечего. Римляне неспособны играть в футбол. Поэтому будем ждать снисхождения португальца.
Силь ву пле, Жозе! Подбери бесхозных зас.р.анцев-миллионеров, плиз!
Довыёживались ишаки Парижские со своими понтами и манерностью. ((
Щас опять к Мауру побегут. Другие топ коучи на ум и не приходят...
P.S. Хотя по сути Жозе в Роме делать нечего. Римляне неспособны играть в футбол. Поэтому будем ждать снисхождения португальца.
Силь ву пле, Жозе! Подбери бесхозных зас.р.анцев-миллионеров, плиз!
Зидана звали в несколько топ клубов,Ювентус, ПСЖ
Зидана звали в несколько топ клубов,Ювентус, ПСЖ
В ПСЖ не уважают тренеров и он туда не пойдёт
В ПСЖ не уважают тренеров и он туда не пойдёт