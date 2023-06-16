«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хотят подписать полузащитника ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Уоррен Зайре Эмери может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, интерес к 17-летнему игроку проявляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
В завершившемся сезоне футболист провёл 31 матч за ПСЖ, в которых забил 3 гола.
Полузащитник ПСЖ Уоррен Зайре Эмери может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, интерес к 17-летнему игроку проявляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
В завершившемся сезоне футболист провёл 31 матч за ПСЖ, в которых забил 3 гола.
Зайре считается очень талантливым и перспективным игроком, и как бы в ПСЖ не вышло так, как с Диаби,Нкунку и другими воспитанниками клуба, которые не получали должного доверия в родном клубе,переходили в другие команды и расскрывали свой талант, а парижане потом пытались обратно заполучить их....
Если в Париже действительно решили поменять вектор развития, и строить команду на мололых игроках, то не вижу смысла отпускать Зайре, ну или хотя бы прописать пкнкт обратного выкупа за определенную сумму!
Зайре считается очень талантливым и перспективным игроком, и как бы в ПСЖ не вышло так, как с Диаби,Нкунку и другими воспитанниками клуба, которые не получали должного доверия в родном клубе,переходили в другие команды и расскрывали свой талант, а парижане потом пытались обратно заполучить их....
Если в Париже действительно решили поменять вектор развития, и строить команду на мололых игроках, то не вижу смысла отпускать Зайре, ну или хотя бы прописать пкнкт обратного выкупа за определенную сумму!