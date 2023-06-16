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«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хотят подписать полузащитника ПСЖ

вчера, 12:12

Полузащитник ПСЖ Уоррен Зайре Эмери может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, интерес к 17-летнему игроку проявляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В завершившемся сезоне футболист провёл 31 матч за ПСЖ, в которых забил 3 гола.

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Все комментарии
ysvyyh24sx7a
ysvyyh24sx7a
вчера в 14:40
Теперь ценник будут на него набивать, хотя как воспитанник академии может и в псж ещё долго пылить.
ycpur2jr44bz
ycpur2jr44bz
вчера в 14:40
МС хотели паровозом его с Бернарду подписать, но ПСЖ отказались, что логично.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:07
Провел 31 матч это громко сказанно....он в общей сложности провел 1200 мин за сезон во всех турнирах это примерно 13 полных матчей....
Зайре считается очень талантливым и перспективным игроком, и как бы в ПСЖ не вышло так, как с Диаби,Нкунку и другими воспитанниками клуба, которые не получали должного доверия в родном клубе,переходили в другие команды и расскрывали свой талант, а парижане потом пытались обратно заполучить их....
Если в Париже действительно решили поменять вектор развития, и строить команду на мололых игроках, то не вижу смысла отпускать Зайре, ну или хотя бы прописать пкнкт обратного выкупа за определенную сумму!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:28
Хакими надо на место Трента, а того в полузащиту и порядок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:19
Небольшой аукциончик может решить вопрос. Если самому игроку всё равно куда идти...
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