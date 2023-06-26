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Вторая команда «Реала» не смогла выйти в Сегунду. Рауль хочет остаться

вчера, 10:54

Главный тренер «Кастильи» Рауль намерен остаться в команде.

Коллектив не смог выйти в Сегунду. В финале плей-офф с «Эльденсе» в обоих матчах была зафиксирована ничья (1:1 и 3:3), но дальше прошёл соперник второй команды «Реала», поскольку занял более высокое место в турнирной таблице Первого дивизиона RFEF.

На ближайшие дни запланирована встреча между специалистом и руководством мадридцев. Нынешнее соглашение предусматривает автоматическое ежегодное продление контракта, если одна из сторон не примет какое-либо другое решение.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:49
Пока не тянет, нужен клуб попроще для тренера.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:37
А нужно ли Реалу что бы вторая команда была в сегунде
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:28
Конечно печально но не смертельно. Выйдут, все развивается по спирали.
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