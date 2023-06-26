Вторая команда «Реала» не смогла выйти в Сегунду. Рауль хочет остаться

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вчера, 10:54

Главный тренер «Кастильи» Рауль намерен остаться в команде.

Коллектив не смог выйти в Сегунду. В финале плей-офф с «Эльденсе» в обоих матчах была зафиксирована ничья (1:1 и 3:3), но дальше прошёл соперник второй команды «Реала», поскольку занял более высокое место в турнирной таблице Первого дивизиона RFEF.

На ближайшие дни запланирована встреча между специалистом и руководством мадридцев. Нынешнее соглашение предусматривает автоматическое ежегодное продление контракта, если одна из сторон не примет какое-либо другое решение.