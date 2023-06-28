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Нападающий «Локомотива» Педриньо может продолжить карьеру в Турции

вчера, 14:28

Бразильский нападающий «Локомотива» Педриньо может перейти в «Аданаспор».

Педриньо перешёл в стан «железнодорожников» в сентябре 2022 года. За «Локомотив» бразилец провёл 9 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. В январе 2023 года 23-летний нападающий отправился в аренду в «Сан-Паулу». За бразильский клуб он сыграл 10 матчей и забил 3 мяча. После чего с ним расторгли контракт из-за обвинения в домашнем насилии.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:14
нет нет
с обвинениями в насилии как раз в Россию
тут таких принимают с радостью
Кокора, Мамай и Промес докажут
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:00
А мне жаль, что его не будет в РПЛ. Помню его феерическую игру в первых матчах за команду. По каким-то причинам не захотел играть у нас. Предположу, что понял - уровень чемпионата не соответствует его возможностям и устремлениям. Это так и есть.
adekvat
adekvat ответ z235cy8n2386 (раскрыть)
вчера в 14:40
С такой фамилией только в толерантную европу, Турция как бы тоже не очень подходит.
z235cy8n2386
z235cy8n2386
вчера в 14:36
Не покатило ему в России с такой фамильицой
Гость
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