Нападающий «Локомотива» Педриньо может продолжить карьеру в Турции

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вчера, 14:28

Бразильский нападающий «Локомотива» может перейти в «Аданаспор».

Педриньо перешёл в стан «железнодорожников» в сентябре 2022 года. За «Локомотив» бразилец провёл 9 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. В январе 2023 года 23-летний нападающий отправился в аренду в «Сан-Паулу». За бразильский клуб он сыграл 10 матчей и забил 3 мяча. После чего с ним расторгли контракт из-за обвинения в домашнем насилии.