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Джеко отправился с «Фенербахче» на турнир в Санкт-Петербург

вчера, 10:25

«Фенербахче» опубликовал список футболистов, которые отправились в Санкт-Петербург на товарищеский турнир.

В составе есть и нападающий Эдин Джеко. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что боснийский игрок не полетит в Россию, так как получил отпуск от своего нового клуба.

Турнир проходит с 1 по 15 июля. В нём также принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

9 июля стамбульская команда в первом матче сыграет с петербуржцами. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:20
Засвистать что-ли его
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:18
Практика показывает, что знаменитости едут в Турцию отдыхать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:35
Так он сам сократил свой отпуск и пожелал полететь с командой.
Мужику 38-ой год уже идет)) в стольких высококлассных турнирах поучаствовал в своей карьере, а теперь и в таком даже…
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:29
Он понял, что с Фенером не забалуешь. Там санкции ре катят. Евриками жахнут по самое не могу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:18, ред.
"9 июля стамбульская команда в первом матче сыграет с Зенитом."

Ставлю на бразильцев...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:49
С этим гадом или без него, Фенер это всё-таки соперник с большой буквы.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:47
Не надо было ему туда лететь
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:13
Видимо, в "Райском саду"подул восточный ветер и пора потихоньку переобуваться.
Futurista
Futurista
вчера в 10:45
Получил предложение от которого невозможно отказаться)...
drug01
drug01
вчера в 10:43
Посмотрим его игру в Питере, будет очень интересно!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:38
Фенербахче настроился на серьёзную борьбу.
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