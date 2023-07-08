Джеко отправился с «Фенербахче» на турнир в Санкт-Петербург

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вчера, 10:25

«Фенербахче» опубликовал список футболистов, которые отправились в Санкт-Петербург на товарищеский турнир.

В составе есть и нападающий . Ранее в СМИ появлялась информация о том, что боснийский игрок не полетит в Россию, так как получил отпуск от своего нового клуба.

Турнир проходит с 1 по 15 июля. В нём также принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

9 июля стамбульская команда в первом матче сыграет с петербуржцами. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.