У Ванды Нары диагностирована лейкемия

У Ванды Нары, возлюбленной нападающего ПСЖ Мауро Икарди, диагностировали лейкемию.
В среду вечером женщина прибыла в медицинский центр, она жаловалась на боли в животе. Нару госпитализировали, результаты анализов были удовлетворительными, однако в пятницу ее перевели в частную больницу в Буэнос-Айресе, где и было диагностировано заболевание.
Икарди намерен отправить Ванду на лечение в Италию.
Полностью согласен!
Полностью согласен!
Василий Сталин взял женщину с пятью детьми.
Василий Сталин взял женщину с пятью детьми.
" Они у вас за ваши деньги такие болезни находят... Которых и в природе не существует". (С) М. Задорнов...
" Они у вас за ваши деньги такие болезни находят... Которых и в природе не существует". (С) М. Задорнов...