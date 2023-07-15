У Ванды Нары диагностирована лейкемия

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сегодня, 00:15

У Ванды Нары, возлюбленной нападающего ПСЖ , диагностировали лейкемию.

В среду вечером женщина прибыла в медицинский центр, она жаловалась на боли в животе. Нару госпитализировали, результаты анализов были удовлетворительными, однако в пятницу ее перевели в частную больницу в Буэнос-Айресе, где и было диагностировано заболевание.

Икарди намерен отправить Ванду на лечение в Италию.