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У Ванды Нары диагностирована лейкемия

сегодня, 00:15

У Ванды Нары, возлюбленной нападающего ПСЖ Мауро Икарди, диагностировали лейкемию.

В среду вечером женщина прибыла в медицинский центр, она жаловалась на боли в животе. Нару госпитализировали, результаты анализов были удовлетворительными, однако в пятницу ее перевели в частную больницу в Буэнос-Айресе, где и было диагностировано заболевание.

Икарди намерен отправить Ванду на лечение в Италию.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 10:50
Приветствую, Алексей!
Полностью согласен!
Palex
Palex
сегодня в 10:28
Безусловно здоровья. Но....зачем вообще нужна эта информация, об обсолютно не знакомом человеке? В Мире,миллионы людей страдают онкологией, в том числе дети и в том числе из России.
Capral
Capral
сегодня в 10:27
протон.
Василий Сталин взял женщину с пятью детьми.
протон
протон ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 09:09, ред.
Агент Икарди ? с той историей? Каким нужно обладать интеллектом, что бы взять женщину у которой УЖЕ ТРОЕ детей от другого мужчины???
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 08:40
Тут только можно пожелать здоровья и терпения в лечении.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 08:21
Жизнь развела, болезнь - свела... Так бывает... Надо бороться ..
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 07:49
Жаль, это на всю жизнь, лейкемия не лечится
Lewa2708
Lewa2708 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:48
Она официально футбольный агент, так что, просто пожелаем ей здоровья
ОПС
ОПС
сегодня в 06:29
Я конечно не понимаю при чем здесь эта новость в ленте, но все таки здоровья пожелаю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:21
Не развод ли это от частной клиники?
" Они у вас за ваши деньги такие болезни находят... Которых и в природе не существует". (С) М. Задорнов...
протон
протон
сегодня в 02:40
Какое отношение этот человек имеет к футболу? Если всех жен футболистов с различными заболеваниями начнем перечислять тут лента встрянет. Скорейшего выздоровления человеку
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:36
Выздоравливай Вандачка. Искренне желаю от всей души.
Гость
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