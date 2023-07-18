В «Спартаке» высказались на тему возможного перехода Ераковича в «Зенит»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» воспользовался приоритетным правом на покупку защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Ераковича, о трансфере которого москвичи ранее договорились.
Еракович? Вы знаете, что мы комментируем трансферы только по факту, когда они состоялись. Здесь могу сказать, что нам нужны сильные и волевые футболисты. При этом не нужны такие, которые меняют своё мнение каждый день.
Что-то очень сомневаюсь, что газпромушка бы включился если бы ему предложение из-за рубежа поступило.
Что-то очень сомневаюсь, что газпромушка бы включился если бы ему предложение из-за рубежа поступило.
Очень некрасивая история получилась. Хотя для Зенита такие переходы становятся нормой.
Очень некрасивая история получилась. Хотя для Зенита такие переходы становятся нормой.