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В «Спартаке» высказались на тему возможного перехода Ераковича в «Зенит»

вчера, 20:21

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» воспользовался приоритетным правом на покупку защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Ераковича, о трансфере которого москвичи ранее договорились.

Еракович? Вы знаете, что мы комментируем трансферы только по факту, когда они состоялись. Здесь могу сказать, что нам нужны сильные и волевые футболисты. При этом не нужны такие, которые меняют своё мнение каждый день.

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Все комментарии
protest58us
protest58us ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Так Црвена Звезда это тоже Газпром
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ protest58us (раскрыть)
сегодня в 00:29
А где до этого то были со своим приоритетным правом выкупа???
Что-то очень сомневаюсь, что газпромушка бы включился если бы ему предложение из-за рубежа поступило.
ABir
ABir
вчера в 22:51
Принцип трансферной политики Зенита: самим не очень надо, но и соперникам не дам
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:07
Расторопней нужно быть и профессиональней, а не гадости потом на футболиста говорить. Не на рынок за картошкой пришли.
pomor45
pomor45
вчера в 21:42
Херас и Фернандес в Зените. Херак и Еракович в Зените. Кто следующий?
lotsman
lotsman
вчера в 21:23
У Зенита с Цверной партнёрские отношения и договор о приоритете трансферов.
protest58us
protest58us ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:12
Почему мерзлота если у Зенита приоритетное право выкупа?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:02
Так и запишем: Зенит воспользовался правом первой ночи.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:57
    makkie
    makkie
    вчера в 20:56
    Боюсь, Эраковича поставили перед фактом - идёшь в Зенит и всё тут.
    Очень некрасивая история получилась. Хотя для Зенита такие переходы становятся нормой.
    antant1
    antant1 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Ну пусть протирает там скамью..там много таких
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:46
    Пойдет Ераковичем в Зенит...
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 20:35
    Ну Питер просто поступил как мерзота..
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:31
    Как обычно, болтовня без особого толка...
    abuefftagir
    abuefftagir
    вчера в 20:25
    Прямо в точку
    Гость
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