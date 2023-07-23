Медведев подтвердил переход Малкома в «Аль-Хиляль»

Председатель правления «Зенита» заявил, что клуб договорился о переходе нападающего команды в саудовский «Аль-Хиляль».

История с Малкомом завершена, подписано трансферное соглашение, которое не оговаривает его возврата. Сумма трансфера фиксированная — 60 миллионов евро. Как удалось продать футболиста за такие рекордные деньги? Это отражает уровень нашего футбола. Если бы уровня не было, то как бы Малком не играл и сколько бы не забил — не смог бы получить такую оценку. Он лучший игрок РПЛ , забил 23 мяча в непростом чемпионате, где трудно забивать. В РПЛ преобладает оборонительный стиль игры. Саудовская Аравия взяла курс на приобретение звёздных футболистов, к которым безусловно относится и Малком.