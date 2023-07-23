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Медведев подтвердил переход Малкома в «Аль-Хиляль»

сегодня, 23:23

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился о переходе нападающего команды Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

История с Малкомом завершена, подписано трансферное соглашение, которое не оговаривает его возврата. Сумма трансфера фиксированная — 60 миллионов евро. Как удалось продать футболиста за такие рекордные деньги? Это отражает уровень нашего футбола. Если бы уровня не было, то как бы Малком не играл и сколько бы не забил — не смог бы получить такую оценку. Он лучший игрок РПЛ, забил 23 мяча в непростом чемпионате, где трудно забивать. В РПЛ преобладает оборонительный стиль игры. Саудовская Аравия взяла курс на приобретение звёздных футболистов, к которым безусловно относится и Малком.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:27
Договор неплохой и деньги Зенит отхватит хорошие.
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