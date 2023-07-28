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Стало известно, что грозит Малкому за неуплаченные штрафы в России

вчера, 18:04

Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий «Зенита» Малком не оплатил 60 штрафов на сумму 64 000 рублей перед отъездом из России в Саудовскую Аравию.

Самое минимальное, когда будет возбуждено исполнительное производство, то приставы будут пытаться выявить его имущество на территории России, если у него оно есть, в том числе денежные средства или акции, то на это имущество будет наложено взыскание. А если у него имущества в России нет, то в части взыскания какие-то санкции к нему применить будет сложно. Ограничить право на выезд Малкому нельзя, ведь у него есть бразильское гражданство.

Максимальное наказание, которое возможно — может быть возбуждено уголовное дело за умышленное уклонение от исполнения решения суда, вряд ли это будет связано с лишением свободы, но сама по себе перспектива быть подозреваемым или обвиняемым в рамках уголовного дела не очень хорошая для любого человека. По этой статье его в международный розыск объявить не смогут и занести в интерпол. Если Малком не собирается возвращаться в Россию, то ему нечего бояться, а если он вернется, то некоторые сложности у него будут.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:14
Надо перевести штраф на его бывших работодателей
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:51
Самого главного и не сказали, за что штрафы- то ? По этой причине дискуссия беспочвенна. Как пелось в оперетте Юрия Милютина " Трембита", - разговор на эту тему портит нервную систему... По причине неизвестности.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:49
Сегодня патриотизм-флуд,а 41ние своей страны-норма жизни.Пошёл-ка я из этого зверопитомника инклюзивной инквизиции.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 9decg78vwqsf (раскрыть)
вчера в 21:47
Так Миллер проплатил задержку судов и решения о исполнительном производстве.А пока решения судов в руках судебных приставов нет-и "кражи нет",можно лететь куда угодно..
xczgfj88ae23
xczgfj88ae23
вчера в 21:24
Мелочным жуликом окажется Малком
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:08
Какие-то копейки для его зарплаты должен, просто позор.
9decg78vwqsf
9decg78vwqsf
вчера в 20:16, ред.
А как же российский паспорт ? Или его уже нет? Или это номинальный паспорт без каких-либо обязательств.??? И как же гражданство РФ? Патриотизм и т.д. Или это касается только Исын=баевой? И как его, как гражданина страны - РОССИИ, выпустили из страны?
pomor45
pomor45
вчера в 19:54
Из мухи раздувают слона. Копеечное дело.
1 984
1 984
вчера в 19:48
Теперь понятно зачем он в СА поехал. Нужно деньги на уплату штрафов заработать.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:28
Из-за штрафов Малкома - жди повышения тарифов на газ..
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 19:12
Как видишь,не копейки,а свои деньги.Ну и "дело принципа миллионера".У нас что,нищеброды на ОКЕ налоги и штрафы не платят? Именно состоятельная часть населения этим отличаются.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:03
С Миллера карманные деньги надо взыскать!Он даже не заметит эту "потерю",а суд должен вынести частное определение в адрес клуба,за отсутствие контроля за лицами,за которых ходатайствовали при получении гражданства.У нас своих неплательщиков штрафов хватает.
memphis
memphis
вчера в 19:01
Сколько уголовников взростила РПЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:00
Малком из-за этого и уехал.....
Машины нет...из дома не выходил - 64000 штрафов...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:59
А как он выехал из страны
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:58
Арабы заставят его заплатить
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:56
Вот же чучело позорное
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:34
Получил гражданство России и тут же кинул Россию...))))...Виден почерк приютивших его
sova147
sova147
вчера в 18:20
Это для него копейки..
drug01
drug01
вчера в 18:19
Надо было раньше предъявлять!!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:14
Как то вообще похрен до такой информации.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:10
НИЧЕГО, от слова Абсолютно !
Он не первый!)
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