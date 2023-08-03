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Кейн может остаться в «Тоттенхэме» из уважения к тренеру и клубу

сегодня, 00:25

Нападающий Харри Кейн может остаться в «Тоттенхэме» на сезон 2023/24.

Если сделка по трансферу в «Баварию» не состоится, форвард останется в лондонском клубе из уважения к «Тоттенхэму» и тренеру команды Анге Постекоглу.

Кейн считает несправедливым свой уход после начала сезона 2023/24.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:13, ред.
Кейн может остаться в «Тоттенхэме» из уважения к тренеру и клубу .

Не знаю вообще, если честно, как относиться к такому переходу, если это действительно правдивая информация.

Первый вопрос конечно же к руководству клуба Бавария, зачем им игрок которому уже за тридцать лет, второй вопрос и сразу третий, зная немецкий менталитет и то как они относятся и умеют считать деньги, отдавать за немолодого игрока такой огромный куш 💰 💰 💰 , тем более что нет никаких гарантий что Кейн может влиться в команду и Бундеслигу в первом же сезоне. А если нет, то для чего его вообще приглашать, и каким образом они (Бавария) собираются отбить все эти огромные вложения, тем более что потом продать старика будет куда проблематичней.

Да и, на мой субъективный взгляд, Кейн является игроком одной команды, и его переход будет огромной ошибкой как для самого Кейна так и для Тоттенхэма и Баварии. Лучшее решение Кейну оставаться в своём клубе. Ну вот как-то так, на мой взгляд.

Всем Добра !
1 984
1 984 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 00:46
В целом да, только вставлю два замечания:
1. Администрации нужно, чтобы комменты писались и в последний день.тоже, поэтому по 2000 на каждый матч - много.
2. Есть много классных видов ставок, в которых лимит - 1000 очков. Если давать на каждый матч 2000 - это обеднит игру и упадёт интерес. Итак большой потерей стал отказ от формы.
Решением всех проблем станет предложенная Вами схема, только даваться при этом должно не две тысячи на матч, а, например, 800. Тогда и возможностей для ставок больше и писать комменты стимул остаётся.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:37
Нет , только когда нажимаю на конкурс прогнозов .
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:35
Ещё просьба сообщить выдаётся ли то, что Вы отправили в снимке экрана на основной странице конкурса.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:33
Пожалуйста. Бог в помощь !✊️😉
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:32
Теперь мы занимаемся решением Вашей проблемы.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:32
Ну и как мне быть в этой ситуации ???
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:31
Да, я говорил про это, но по предыдущему снимку экрана уже стало понятно какую версию Вы используете.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:30
И что теперь ???
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:29
Вот это ???
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:28
Вижу что основная/обычная версия сайта. Спасибо. (Если пригодится, это находится снизу, нужно прокрутить в самый низ, там будет Мобильная версия и ряд других вещей).
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