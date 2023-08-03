Кейн может остаться в «Тоттенхэме» из уважения к тренеру и клубу .

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сегодня, 00:25

Нападающий может остаться в «Тоттенхэме» на сезон 2023/24.

Если сделка по трансферу в «Баварию» не состоится, форвард останется в лондонском клубе из уважения к «Тоттенхэму» и тренеру команды Анге Постекоглу.

Кейн считает несправедливым свой уход после начала сезона 2023/24.