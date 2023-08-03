Кейн может остаться в «Тоттенхэме» из уважения к тренеру и клубу .

Нападающий Харри Кейн может остаться в «Тоттенхэме» на сезон 2023/24.
Если сделка по трансферу в «Баварию» не состоится, форвард останется в лондонском клубе из уважения к «Тоттенхэму» и тренеру команды Анге Постекоглу.
Кейн считает несправедливым свой уход после начала сезона 2023/24.
Не знаю вообще, если честно, как относиться к такому переходу, если это действительно правдивая информация.
Первый вопрос конечно же к руководству клуба Бавария, зачем им игрок которому уже за тридцать лет, второй вопрос и сразу третий, зная немецкий менталитет и то как они относятся и умеют считать деньги, отдавать за немолодого игрока такой огромный куш 💰 💰 💰 , тем более что нет никаких гарантий что Кейн может влиться в команду и Бундеслигу в первом же сезоне. А если нет, то для чего его вообще приглашать, и каким образом они (Бавария) собираются отбить все эти огромные вложения, тем более что потом продать старика будет куда проблематичней.
Да и, на мой субъективный взгляд, Кейн является игроком одной команды, и его переход будет огромной ошибкой как для самого Кейна так и для Тоттенхэма и Баварии. Лучшее решение Кейну оставаться в своём клубе. Ну вот как-то так, на мой взгляд.
Всем Добра !
Не знаю вообще, если честно, как относиться к такому переходу, если это действительно правдивая информация.
Первый вопрос конечно же к руководству клуба Бавария, зачем им игрок которому уже за тридцать лет, второй вопрос и сразу третий, зная немецкий менталитет и то как они относятся и умеют считать деньги, отдавать за немолодого игрока такой огромный куш 💰 💰 💰 , тем более что нет никаких гарантий что Кейн может влиться в команду и Бундеслигу в первом же сезоне. А если нет, то для чего его вообще приглашать, и каким образом они (Бавария) собираются отбить все эти огромные вложения, тем более что потом продать старика будет куда проблематичней.
Да и, на мой субъективный взгляд, Кейн является игроком одной команды, и его переход будет огромной ошибкой как для самого Кейна так и для Тоттенхэма и Баварии. Лучшее решение Кейну оставаться в своём клубе. Ну вот как-то так, на мой взгляд.
Всем Добра !