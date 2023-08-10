В Буркина-Фасо ещё не приняли решение о проведении матча с Россией

Глава отдела по связям с общественностью федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре рассказал, когда будет принято решение о проведении товарищеского матча со сборной России.

Мы получили письмо от РФС с предложением сыграть товарищеский матч в сентябре этого года, но мы не дали окончательного ответа.

В ближайшее время генеральный секретарь нашей федерации ознакомит с этим запросом президента и главного тренера сборной Буркина-Фасо. После того, как обсудят все детали, решение будет принято.