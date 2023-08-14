Бистрович вернётся в ЦСКА

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вчера, 10:05

Полузащитник ЦСКА вернётся в расположение клуба. Месяц назад игроку сделали операцию. Он продолжит восстановление и будет тренироваться по индивидуальной программе.

Где хорват продолжит карьеру, пока неизвестно. На данный момент первостепенной задачей является восстановление после травмы.