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Бистрович вернётся в ЦСКА

вчера, 10:05

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович вернётся в расположение клуба. Месяц назад игроку сделали операцию. Он продолжит восстановление и будет тренироваться по индивидуальной программе.

Где хорват продолжит карьеру, пока неизвестно. На данный момент первостепенной задачей является восстановление после травмы.

В прошедшем сезоне, выступая за «Лечче» и «Фортуну» Ситтард на правах аренды, Бистрович сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и получил жёлтую карточку. Контракт 25-летнего полузащитника с ЦСКА действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 21:45
Уже и забыли что Бистрович в аренде.
Здоровья Кристиян.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:43
Забивал нужные голы,результативность практически как у суперфорварда Зе.
Naherger
Naherger
вчера в 15:19
Может Федотов и его куда то встроит...
Goger90
Goger90
вчера в 10:14
Честно говоря, для меня даже неожиданность, что он всё ещё принадлежит ЦСКА. Временами он, конечно, показывал за нас отличную игру, но я не уверен, что прямо сейчас он принесёт клубу пользу, разве что добавит глубины составу.
drug01
drug01
вчера в 10:11
Свой игрок, должен быстро войти в игру!!!
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