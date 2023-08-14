Бистрович вернётся в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович вернётся в расположение клуба. Месяц назад игроку сделали операцию. Он продолжит восстановление и будет тренироваться по индивидуальной программе.
Где хорват продолжит карьеру, пока неизвестно. На данный момент первостепенной задачей является восстановление после травмы.
В прошедшем сезоне, выступая за «Лечче» и «Фортуну» Ситтард на правах аренды, Бистрович сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и получил жёлтую карточку. Контракт 25-летнего полузащитника с ЦСКА действует до лета 2025 года.
Здоровья Кристиян.
Здоровья Кристиян.