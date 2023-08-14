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Известный адвокат оценил возможную компенсацию журналисту после слов Дзюбы

вчера, 12:47

Известный российский адвокат Сергей Жорин высказался о словах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который ранее сказал журналисту, что «засунет его телефон в одно место». Инцидент произошёл после матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Есть ли шансы у того журналиста получить какую-то моральную компенсацию, если он, например, подаст в суд на Дзюбу? Для того, чтобы оценить шансы этого журналиста на что-либо, нужно будет провести лингвистическое исследование, чтобы лингвисты установили, что конкретно имел в виду Дзюба.

После этого, в случае если лингвисты определят, что в этих высказываниях содержались какие-то неприличные тезисы, адресованные в адрес журналиста, то он сможет добиваться привлечения к ответственности за оскорбление. После этого журналист может попытаться взыскать с Дзюбы какую-то компенсацию за моральный ущерб. Если это всё получится сделать, то компенсация не будет большой, но, может быть, ему компенсируют нравственные и моральные страдания. Если он действительно захочет пойти в суд, то ему стоит начать с лингвистического исследования с помощью специалистов и экспертов, которые смогли бы определить, что именно и куда якобы хотел засунуть ему Дзюба.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:48
Мрак. Не то, что сказал Артём, а та шумиха, которая поднялась вокруг его слов. Ведь у кого - то хватило ума спросить об инциденте "известного" адвоката... А тому, по всей видимости, заняться нечем, как отвечать на глупые вопросы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:07
Сергей Жорин тоже захотел телефон от Дзюбы?
Он может его вам подарить и даже упрятать кой-куда.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:47
Раздули из мухи слона.
adekvat
adekvat
вчера в 13:17
Как лингвист лингвистам скажу, телефон он хотел засунуть в оппа.
протон
протон
вчера в 13:14
Теперь, зная характер и реакцию футболиста. Некоторые журналисты захотят получить бабла?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:01
Не смешите мои будущие белые тапочки!).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:58
Сколько денег так и не сказал((
memphis
memphis
вчера в 12:49
Хорошо, что не Панину пообещал засунуть в одно место, а то тот пошёл бы в суд, потому что Дзюба его обманул)))
Гость
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