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вчера, 19:26

Герцог Сассекский принц Гарри проиграл в футбол министру обороны Германии Борису Писториусу во время спортивного конкурса на немецком телевидении.

В ходе шоу участники должны были точно пробить пенальти по маленьким воротам, которые были прикрыты панелью с отверстиями.

Принц Гарри согласился надеть футболку сборной Германии в случае поражения. Оба его удара оказались неточны, Писториус забил дважды. В студии не нашлось майки немецкой национальной команды, Герцог Сассекский облачился в шарф «Майнца».