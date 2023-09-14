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Ла Лига будет спонсировать клуб с самым длинным названием в мире

сегодня, 00:29

Ла Лига станет спонсором клуба 5-го дивизиона Уэльса.

Логотип испанского первенства будет размещен на футболках команды «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч». У этого клуба самое длинное название в мире, для краткости его именуют «Лланфэйрпвлл».

В названии населенного пункта 5 раз встречается удвоенная «L». На знаке, подаренном спонсором, эти участки будут заменены на эмблему Ла Лиги.

Ла Лига будет спонсировать клуб с самым длинным названием в мире

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Перевод с laliga.com Фото: Сайт Ла Лиги
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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 06:53
Просто Ла лига нашла еще один способ себя прорекламировать...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:46
Просто какой то испанец купил деревню вместе с этим клубом, название которого кто то пытался выговорить по пьянке...
ОПС
ОПС
сегодня в 06:35
Возникают вопросы. А как все таки переводится это название? Зачем Ла лиге спонсировать пятый дивизион Уэльса, а своих команд низших дивизионов не осталось? Какая может быть реклама на футболках, если эти команды практически никто не видит, кроме близлежащих деревень.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:28
Над кричалками фанатам клуба придётся изрядно попотеть.
LOpp
LOpp
сегодня в 03:43
Ла Лига не хочет спонсировать ФК Чертаново?
Даже логотип менять не придется.

qq4ynykb347y
qq4ynykb347y
сегодня в 03:16
Значит испанцы не сомневаются, что размер имеет значение
баск
баск
сегодня в 01:00, ред.
А что, прикольно))
Даже краткий вариант можно выговорить, только сильно разбежамшись..

Есть такая шутка-
"После возвращения с российского мундиаля исландский болельщик Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия русских городов.." )
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:36
Такое название не на одной футболке не поместится!
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