Ла Лига будет спонсировать клуб с самым длинным названием в мире

Ла Лига станет спонсором клуба 5-го дивизиона Уэльса.
Логотип испанского первенства будет размещен на футболках команды «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч». У этого клуба самое длинное название в мире, для краткости его именуют «Лланфэйрпвлл».
В названии населенного пункта 5 раз встречается удвоенная «L». На знаке, подаренном спонсором, эти участки будут заменены на эмблему Ла Лиги.
Даже логотип менять не придется.
Даже логотип менять не придется.
Даже краткий вариант можно выговорить, только сильно разбежамшись..
Есть такая шутка-
"После возвращения с российского мундиаля исландский болельщик Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия русских городов.." )
Даже краткий вариант можно выговорить, только сильно разбежамшись..
Есть такая шутка-
"После возвращения с российского мундиаля исландский болельщик Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия русских городов.." )