Ла Лига будет спонсировать клуб с самым длинным названием в мире

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сегодня, 00:29

Ла Лига станет спонсором клуба 5-го дивизиона Уэльса.

Логотип испанского первенства будет размещен на футболках команды «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч». У этого клуба самое длинное название в мире, для краткости его именуют «Лланфэйрпвлл».

В названии населенного пункта 5 раз встречается удвоенная «L». На знаке, подаренном спонсором, эти участки будут заменены на эмблему Ла Лиги.