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В «Динамо» объяснили, как убедили Битело переехать в Россию

вчера, 08:56

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как московский клуб убедил полузащитника Битело перебраться в Россию.

Многие мальчишки из Порту-Аллегри мечтают попасть в Москву, а именно в московское «Динамо». Если серьёзно, то частично нам помог тот факт, что Битело не смог уехать в те клубы, которые выступают в Лиге чемпионов. Это его расстроило, но он всё равно был настроен на отъезд. А мы были настойчивы, убедительны. Это сподвигло Битело на переезд в Москву.

Мы смотрели его вживую четыре или пять раз. И когда он играл в бразильский Серии В, и в Серии А. Мы его знаем очень хорошо, но до сентября он не продавался. Это было невозможно, но позже всё получилось.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:09
Лучше бы в Динамо объяснили Личке, что он своими бездарными заменами лишил команду двух очков. В итоге команда еле ноги унесла на своём стадионе. Могли и проиграть. Эх, Личка Личка. В отличие от тебя, у Юрана замены СРАБОТАЛИ!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:33
Маэстро, Вы- как всегда неподражаемый!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:17
Хочет играть в ЛЧ, похвальное стремление, но для начала выиграй что-нибудь с Динамо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:15
В «Динамо» объяснили, как убедили Битело переехать в Россию .

Убеждатель !!!))
Futurista
Futurista
вчера в 10:08
Ванечка
Ванечка
вчера в 09:25
Насыпали бабла из госбюджета через ВТБ - вот и весь секрет.... и не надо строить тут из себя супер переговорщиков.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:20
"В «Динамо» объяснили, как убедили Бителло перейти в Россию" ( несмотря на интерес из Европы)

Из заголовка следует, что Динамо обыграло в переговорах европейские клубы, а по итогу из статьи выходит, что динамо просто дождалось конца европейского ТО....:)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:09
Наверное прячется у нас от закона!
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