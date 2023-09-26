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«Боруссия» Дортмунд не хочет подписывать Санчо, потому что он мало спит

вчера, 18:01

Полузащитник Джейдон Санчо всё ещё отстранён от тренировок с первой командой «Манчестер Юнайтед».

Будущее футболиста остаётся неопределенным, а вариант с возвращением игрока рассматривает «Боруссия» Дортмунд.

Однако «шмели» не считают, что трансфер Санчо будет на 100% правильным решением, потому что полузащитник мало времени уделяет сну, а поздно вечером играет в видеоигры.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:23
В смысле не берут клубы.)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:52
В чём сходства? Криштиану Роналду наоборот очень педантичен и скрупулёзен в плане режима дня.
протон
протон
вчера в 21:42
Он повел себя профессионально, потому что Санчо нарушал дисциплину третий год подряд после дорогого трансфера. Весь прошлый сезон Тен Хаг с ним возился, лояльно относился к психологическим проблемам и выпускал.
Где эксперты, которые поливали Тен Хага за несправедливое отношение к Санчо ? Все правильно сделал Эрик. Если Санчо не ценит все добро, что для него сделал Тен Хаг, то и нечего с ним возиться.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:41
потому что он мало спит(с) и много ест.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:19
Второй Роналду нарисовывается))
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