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вчера, 18:01

Полузащитник всё ещё отстранён от тренировок с первой командой «Манчестер Юнайтед».

Будущее футболиста остаётся неопределенным, а вариант с возвращением игрока рассматривает «Боруссия» Дортмунд.

Однако «шмели» не считают, что трансфер Санчо будет на 100% правильным решением, потому что полузащитник мало времени уделяет сну, а поздно вечером играет в видеоигры.