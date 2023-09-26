«Боруссия» Дортмунд не хочет подписывать Санчо, потому что он мало спит

Полузащитник Джейдон Санчо всё ещё отстранён от тренировок с первой командой «Манчестер Юнайтед».
Будущее футболиста остаётся неопределенным, а вариант с возвращением игрока рассматривает «Боруссия» Дортмунд.
Однако «шмели» не считают, что трансфер Санчо будет на 100% правильным решением, потому что полузащитник мало времени уделяет сну, а поздно вечером играет в видеоигры.
Где эксперты, которые поливали Тен Хага за несправедливое отношение к Санчо ? Все правильно сделал Эрик. Если Санчо не ценит все добро, что для него сделал Тен Хаг, то и нечего с ним возиться.
Где эксперты, которые поливали Тен Хага за несправедливое отношение к Санчо ? Все правильно сделал Эрик. Если Санчо не ценит все добро, что для него сделал Тен Хаг, то и нечего с ним возиться.