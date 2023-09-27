«Ньюкасл» выбил «Манчестер Сити» из Кубка Английской Лиги

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» в матче Кубка Английской Лиги (1:0).
Победный для «сорок» мяч забил Александер Исак на 53-й минуте поединка.
«Ньюкасл» вышел в 1/8 финала турнира.
|Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» в матче Кубка Английской Лиги (1:0).
Победный для «сорок» мяч забил Александер Исак на 53-й минуте поединка.
«Ньюкасл» вышел в 1/8 финала турнира.
В принципе - всё читаемо и прогнозируемо, поскольку из года в год одно и то же.
К завтрашнему вечеру все в Англии забудут, что МС вылетел из 39. Кстати и аббревиатура для турнира подходящая.)
В принципе - всё читаемо и прогнозируемо, поскольку из года в год одно и то же.
К завтрашнему вечеру все в Англии забудут, что МС вылетел из 39. Кстати и аббревиатура для турнира подходящая.)