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«Ньюкасл» выбил «Манчестер Сити» из Кубка Английской Лиги

вчера, 23:56
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» в матче Кубка Английской Лиги (1:0).

Победный для «сорок» мяч забил Александер Исак на 53-й минуте поединка.

«Ньюкасл» вышел в 1/8 финала турнира.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ньюкасл»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:10
сороки сильны, сороки на подъёме
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:17
Отличный результат)
zvhq984jtenk
zvhq984jtenk
сегодня в 04:32
Положил лысый шарлатан с прибором на ненужные ему игрульки
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:32
Челси рубиться будет в чемпионате ловить нечего
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:00, ред.
Теперь сороки пожалуют на Олд-Траффорд. За них подпишется даже Морган. Временно.. Хе..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:55, ред.
Не раз писал, что у нас нет футбола..., если вы о нём, конечно.

Что до наших отечественных вывесок и названий, то эти профанации состязательности теперь и глаз не режут. Говорю это, естественно, только за подавляющее меньшинство, которое более менее соображает и понимает, что вокруг происходит ...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:49
Хуже Кубка России по футболу?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:40, ред.
Тот самый случай, когда даже никому не нужные английские традиции всё же надо соблюдать. Кубок АЛ - турнир ради турнира. И в спортивном смысле - го...но, и в тоже время нахрен его послать - тоже не вариант. Вот и приходиться проигравшим топовским коучам раз в сезон делать поверхностно-озабоченную морду и получать "нагоняй" от прессы за столь "невыразительную игру"...

В принципе - всё читаемо и прогнозируемо, поскольку из года в год одно и то же.
К завтрашнему вечеру все в Англии забудут, что МС вылетел из 39. Кстати и аббревиатура для турнира подходящая.)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
С победой Ньюкасл Юнайтед! Обязательно надо брать трофей 🏆🥇
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:08
Видать и МС нужно иногда проигрывать. Для встряски..
Elliada
Elliada ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 00:08
А у многих был такой сильный соперник как у Сити?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:05
"Ньюкасл" тоже играл полуосновой вроде)
Тристан
Тристан
сегодня в 00:02
Ну говорить о том, что МС слил турнир не стоит, все топ-команды играли резервом, просто Ньюкасл силен и стабилен. А горожан с почином, теперь пойдет как по маслу (надеюсь).
Elliada
Elliada
вчера в 23:59
Жаль, конечно. Но, видя состав Сити, кажется, что Пеп слил Кубок Лиги. Многие на травме, календарь плотный.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:58
Вот и чудно. Слили ненужный кубок достойному сопернику на выезде и молодежь и поиграла. Ньюкасл с победой.
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