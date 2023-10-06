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Битело прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Арсенала»

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Храневец
Храневец
сегодня в 08:31
Если будет показывать хорошую игру и прогрессировать от матча к матчу ,то в конце сезона уйдет или в более сильный чемпионат или перекупят клубы РПЛ ..Вспомним историю лучших легионеров ФК ДИНАМО .Огнен Короман ушел в Крылья ,зачем не пойму и по сей день .Данни перекупил Зенит ,тут все ясно деньги не пахнут Матье Вальбуэна из сокращения бюджета был отдан .Лиону потом Фенербахче сейчас вроде доигрывает на Кипре Думаю Битело тоже не станет долгожителем в нашем клубе !!!!!!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 01:05
Не слышал об этом. Мой представитель организовал переход в «Динамо», и я здесь счастлив. Таких денег мне нигде не станут платить.
112910415
112910415
вчера в 21:43
у парня хороший уровень ... но не настолько же !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:36
Соглашусь с тобой в том плане, что его уровень вполне приличный. Кстати , кроме него еще очень приличные легионеры появились в Краснодаре . Это Тормена, Алонсо, чуть раньше Батчи и Кади. В Оренбурге защитник Перес очень приличный. Я уж не говорю про Гарре из КС, который вообще признан лучшим в РПЛ в сентябре. Это радует. Как говорят. Больше легионеров хороших и разных.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:34
С каждой новой игрой в составе Динамо Битело подтверждает свой класс и в прошедшем кубковом матче, где он забил один из трёх голов Спартаку, болельщики клуба признали его лучшим игроком встречи. И хоть в РПЛ он пока ещё не забивал, зато в двух играх за Кубок России в его активе уже два в двух встречах.

Слухи на пустом месте не рождаются. Возможно скауты Арсенала и держали его на карандаше, но думаю он у них такой не единственный и ещё с десяток наверняка наберётся, но с переездом в Москву интерес к нему не должен ослабнуть. Если и дальше продолжит регулярно набирать очки за результативные действия, возможно пушкари окажут более пристальное внимание бразильцу. Но пока своей игрой пусть радует российских любителей футбола. Болейте за своих, а не против чужих!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:07
Посмотрел несколько матчей Динамо специально из-за Битело. Игрок вроде как отлично вписался в состав Динамо, постоянно старается обострять игру, и для уровня РПЛ выделяется на фоне многих, но вот не думаю, что в АПЛ он показывал бы такую же игру, но думаю, если продолжит в РПЛ играть в том же духе,что и сейчас, то через сезон может уехать в более сильный чемпионат
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:02
А может в Тульский Арсенал?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:58
Не плохо смотрится РПЛ, провёл сильный матч против Спартака - но , что б сразу в Арсенал - это уже слишком...)
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