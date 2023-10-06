Битело прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Арсенала»

Полузащитник «Динамо» Битело высказался о слухах касательно своего возможного перехода в «Арсенал» или «Монако».
Не слышал об этом. Мой представитель организовал переход в «Динамо», и я здесь счастлив.
Полузащитник «Динамо» Битело высказался о слухах касательно своего возможного перехода в «Арсенал» или «Монако».
Не слышал об этом. Мой представитель организовал переход в «Динамо», и я здесь счастлив.
Слухи на пустом месте не рождаются. Возможно скауты Арсенала и держали его на карандаше, но думаю он у них такой не единственный и ещё с десяток наверняка наберётся, но с переездом в Москву интерес к нему не должен ослабнуть. Если и дальше продолжит регулярно набирать очки за результативные действия, возможно пушкари окажут более пристальное внимание бразильцу. Но пока своей игрой пусть радует российских любителей футбола. Болейте за своих, а не против чужих!
Слухи на пустом месте не рождаются. Возможно скауты Арсенала и держали его на карандаше, но думаю он у них такой не единственный и ещё с десяток наверняка наберётся, но с переездом в Москву интерес к нему не должен ослабнуть. Если и дальше продолжит регулярно набирать очки за результативные действия, возможно пушкари окажут более пристальное внимание бразильцу. Но пока своей игрой пусть радует российских любителей футбола. Болейте за своих, а не против чужих!