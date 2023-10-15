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На матч сборных России и Кении болельщиков будут пускать по спискам

вчера, 14:22
КенияЛоготип футбольный клуб Кения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

В связи с ограниченной вместимостью стадиона, болельщиков на товарищеский матч сборных Кении и России будет пускать по заранее подготовленным спискам.

Напомним, игра пройдёт в Турции 16 октября.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:31
Вся наша жизнь - сплошной абсурд . )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:28
А что вы хотели... Матч двух экзотических команд захотят посмотреть тысячи зрителей со всех окрестностей. Болельщиками уже заказаны десятки автобусов, пошиты флаги двух стран, на трибунах будут присутствовать дипломаты и высшие спортивные функционеры вплоть до министров спорта. Можно понять устроителей этого зрелища.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:12
Надеюсь, что хоть не через гараж на заднем дворе отеля, как моделей в английский отель для футболистов АПЛ.
Сп62
Сп62
вчера в 17:42
Кто и по каким критериям будет составлять списки? Будут судить по толщине кошелька?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:20, ред.
Чем-то напомнило мне стародавние добрые советские времена, когда к нам в с.Рогачёво привозили популярный зарубежный фильм. По предприятиям заранее рассылались уведомления, и все желающие вносились в список, который направлялся в форме коллективной заявки в местный Дом культуры. Билеты выделялись согласно вместимости просмотрового зала.
Моим любимым тогда фильмом была дилогия о Фантомасе. Всего вышло три фильма, но "Фантомас против Скотланд - Ярда" тогда посмотреть не удалось. По- моему, в тот период его не было в прокате, хотя могу ошибаться.
Как же мы тогда любили фильмы ! Представьте, очередь в билетную кассу из ДК выходила на площадь им.Осипова и извивалась, как змея, на десятки метров.
Извините за ностальгические воспоминания, но, может быть, кому - то будет интересно.
Дополню, что один фильм крутили с 13 час.до 21 часа вечера, т.е. пять сеансов в день.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 15:14
Я так понял это будет какая-то площадка с песчаным покрытием на территории отеля с минифутбольными воротами и без трибун, где обычно играют 5 на 5.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35
Такого абсурда я ещё не видел !)
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