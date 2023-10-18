В Португалии арбитр показал игроку белую карточку

Игрок 5-го дивизиона чемпионата Португалии получил белую карточку.
Форвард получил прекрасную возможность забить гол, когда защитник соперника отдал мяч на краю своей штрафной и сразу же упал, получив травму, испытывая сильную боль. Нападающий быстро понял, что у футболиста повреждение, отвернулся от ворот и выбил мяч в аут, чтобы пострадавшему оказали помощь.
Болельщики встретили аплодисментами такой жест, а арбитр показал игроку белую карточку за спортивное поведение, которая недавно была введена в стране для улучшения честной игры. Судья и форвард после этого пожали друг другу руки, а на поле выбежал медик, чтобы оказать травмированному защитнику помощь.
Профессиональные фолы и симуляции давно стали частью игры, сейчас игрок без жёлтых карточек за карьеру типа Линекера будет смотреться скорее эгоистичным, если риск/выгода при фоле оправдывают себя, игроков учат фолить, как и симулировать и т.п.
В нынешнее время в футболе корпоративность, иными словами, все должны сделать всё ради победы. И пусть многим, в том числе мне, не нравятся те же симуляции, но это часть нынешней игры.
Поэтому разные белые карточки смотрятся забавно на фоне того, что ЗА симуляции-то, наоборот, вообще сейчас никого не наказывают))
Это, как и везде у ФИФА/УЕФА, скорее, видимость борьбы за чистоту футбола, смешная видимость, чем реальные действия.
Профессиональные фолы и симуляции давно стали частью игры, сейчас игрок без жёлтых карточек за карьеру типа Линекера будет смотреться скорее эгоистичным, если риск/выгода при фоле оправдывают себя, игроков учат фолить, как и симулировать и т.п.
В нынешнее время в футболе корпоративность, иными словами, все должны сделать всё ради победы. И пусть многим, в том числе мне, не нравятся те же симуляции, но это часть нынешней игры.
Поэтому разные белые карточки смотрятся забавно на фоне того, что ЗА симуляции-то, наоборот, вообще сейчас никого не наказывают))
Это, как и везде у ФИФА/УЕФА, скорее, видимость борьбы за чистоту футбола, смешная видимость, чем реальные действия.
В целом, не вижу смысла в новом эксперименте, если он не влияет на дальнейший ход игры. Игрок должен быть мотивирован играть честно, а чтобы мотивировать у белой карточки должны быть свои преференции.
Например, игрок с белой карточкой может не получить первую желтую при последующем серьезном фоле.
В целом, не вижу смысла в новом эксперименте, если он не влияет на дальнейший ход игры. Игрок должен быть мотивирован играть честно, а чтобы мотивировать у белой карточки должны быть свои преференции.
Например, игрок с белой карточкой может не получить первую желтую при последующем серьезном фоле.