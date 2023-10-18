В Португалии арбитр показал игроку белую карточку

1697619468

вчера, 11:57

Игрок 5-го дивизиона чемпионата Португалии получил белую карточку.

Форвард получил прекрасную возможность забить гол, когда защитник соперника отдал мяч на краю своей штрафной и сразу же упал, получив травму, испытывая сильную боль. Нападающий быстро понял, что у футболиста повреждение, отвернулся от ворот и выбил мяч в аут, чтобы пострадавшему оказали помощь.

Болельщики встретили аплодисментами такой жест, а арбитр показал игроку белую карточку за спортивное поведение, которая недавно была введена в стране для улучшения честной игры. Судья и форвард после этого пожали друг другу руки, а на поле выбежал медик, чтобы оказать травмированному защитнику помощь.