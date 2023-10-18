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В Португалии арбитр показал игроку белую карточку

вчера, 11:57

Игрок 5-го дивизиона чемпионата Португалии получил белую карточку.

Форвард получил прекрасную возможность забить гол, когда защитник соперника отдал мяч на краю своей штрафной и сразу же упал, получив травму, испытывая сильную боль. Нападающий быстро понял, что у футболиста повреждение, отвернулся от ворот и выбил мяч в аут, чтобы пострадавшему оказали помощь.

Болельщики встретили аплодисментами такой жест, а арбитр показал игроку белую карточку за спортивное поведение, которая недавно была введена в стране для улучшения честной игры. Судья и форвард после этого пожали друг другу руки, а на поле выбежал медик, чтобы оказать травмированному защитнику помощь.

В Португалии арбитр показал игроку белую карточку В Португалии арбитр показал игроку белую карточку

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Перевод с dailymail.co.uk Фото: Сайт Daily Mail
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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:29
Цивилизационным ,для развития теории инклюзивного капитализма.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:04
У оранжевой карточки (удаление на время) есть перспективы, в целом я не уверен, что она вообще перевернёт как-то футбол, поэтому она в принципе в него впишется, но тут сложно просто сказать, я был бы рад увидеть это в действии в тестовом режиме на один сезон в АПЛ, например.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 15:53
Каким целям будут служить данные цвета карточек в футболе?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:52
Каковы перспективы оранжевых карточек?

Настолько ли сильно распространена данная парадигма грубой игры и симуляций? В каких странах это менее распространено?
Roger Young
Roger Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:31, ред.
Очень поддерживаю. Сняли с языка, что хотел написать по этому поводу.

В целом, не вижу смысла в новом эксперименте, если он не влияет на дальнейший ход игры. Игрок должен быть мотивирован играть честно, а чтобы мотивировать у белой карточки должны быть свои преференции.

Например, игрок с белой карточкой может не получить первую желтую при последующем серьезном фоле.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:39
Дурное дело -нехитрое.Надо завести карточки всех цветов сообщества шестицветных.Заодно каждую назначить ответственной за небинарный гендер.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:18, ред.
Смысл в этих белых карточках, когда игроки сейчас на любую симуляцию готовы пойти.

Профессиональные фолы и симуляции давно стали частью игры, сейчас игрок без жёлтых карточек за карьеру типа Линекера будет смотреться скорее эгоистичным, если риск/выгода при фоле оправдывают себя, игроков учат фолить, как и симулировать и т.п.

В нынешнее время в футболе корпоративность, иными словами, все должны сделать всё ради победы. И пусть многим, в том числе мне, не нравятся те же симуляции, но это часть нынешней игры.

Поэтому разные белые карточки смотрятся забавно на фоне того, что ЗА симуляции-то, наоборот, вообще сейчас никого не наказывают))

Это, как и везде у ФИФА/УЕФА, скорее, видимость борьбы за чистоту футбола, смешная видимость, чем реальные действия.
Гость
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