Сын Диего Марадоны уволен с поста главного тренера клуба «Помпеи»

Диего Марадона-младший, сын знаменитого аргентинского футболиста, уволен с поста главного тренера клуба «Помпеи».
Команда играет на любительском уровне чемпионата Италии.
В своей лиге коллектив идет на 2-м месте.
Диего Марадона-младший, сын знаменитого аргентинского футболиста, уволен с поста главного тренера клуба «Помпеи».
Команда играет на любительском уровне чемпионата Италии.
В своей лиге коллектив идет на 2-м месте.
соревновались в беге на атлетической дорожке. Картер, естественно,
добежал первым. Через полчаса до финиша с большим трудом доковылял
Брежнев. На следующее утро сообщение ТАСС:
- По результатам забега президент США Джимми Картер занял предпоследнее
место. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев занял почетное
второе место.
соревновались в беге на атлетической дорожке. Картер, естественно,
добежал первым. Через полчаса до финиша с большим трудом доковылял
Брежнев. На следующее утро сообщение ТАСС:
- По результатам забега президент США Джимми Картер занял предпоследнее
место. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев занял почетное
второе место.