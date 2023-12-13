Снейдер: «Не могу представить, чтобы женщина тренировала мужской клуб»

Бывший полузащитник «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер считает, что женщины не должны тренировать мужские команды.
Я не могу представить Сарину Вигман [тренер женской сборной Англии] в раздевалке с такими игроками, как Ван дер Ваарт. Женщина вызывает меньше доверия, чем мужчина.
Главное, чтобы не лезли куда-нибудь с равноправием, а то, вон, "Аякс" разваливается, а у них кто в наблюдательном совете? Две женщины из трёх, а что с клубом в итоге? Им некогда руководить, они смотрят, кто ещё их женские права нарушает)
А так и футболистки есть симпатичные, та же Бонмати)
Главное, чтобы не лезли куда-нибудь с равноправием, а то, вон, "Аякс" разваливается, а у них кто в наблюдательном совете? Две женщины из трёх, а что с клубом в итоге? Им некогда руководить, они смотрят, кто ещё их женские права нарушает)
А так и футболистки есть симпатичные, та же Бонмати)