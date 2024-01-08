В «Боруссии» Дортмунд подтвердили интерес к возвращению Санчо

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Мы находимся в хорошем контакте с «Манчестер Юнайтед». У меня осторожный оптимизм. Мы хотим вернуть его, но пока ещё не на той стадии, когда можем объявить результаты.