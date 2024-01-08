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В «Боруссии» Дортмунд подтвердили интерес к возвращению Санчо

вчера, 18:59

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо на правах аренды.

Мы находимся в хорошем контакте с «Манчестер Юнайтед». У меня осторожный оптимизм. Мы хотим вернуть его, но пока ещё не на той стадии, когда можем объявить результаты.

Футболист выступал за немецкую команду с 2017 по 2021 год.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 21:34
....Германия в трауре, вся Европа в трауре, вся футбольная семья
в трауре, ушёл Великий Франц Беккенбауэр...! Не забудем, сохраним
память о знаменитом футболисте,низкий поклон...!!!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 21:11
Санчо в МЮ не останется.
8upt38h2b7b7
8upt38h2b7b7
вчера в 19:54
Зачем уходил непонятно... думаю что договорятся с МЮ по поводу него
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:45
Coming home, практически)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:03
Круговорот Санчо в футболе...
Гость
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