В «Боруссии» Дортмунд подтвердили интерес к возвращению Санчо

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо на правах аренды.
Мы находимся в хорошем контакте с «Манчестер Юнайтед». У меня осторожный оптимизм. Мы хотим вернуть его, но пока ещё не на той стадии, когда можем объявить результаты.
Футболист выступал за немецкую команду с 2017 по 2021 год.
в трауре, ушёл Великий Франц Беккенбауэр...! Не забудем, сохраним
память о знаменитом футболисте,низкий поклон...!!!
в трауре, ушёл Великий Франц Беккенбауэр...! Не забудем, сохраним
память о знаменитом футболисте,низкий поклон...!!!