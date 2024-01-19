Марадишвили: «Хочу играть за сборную Грузии!»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, который на правах аренды выступает за «Пари НН», заявил о желании играть за сборную Грузии.
Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!
У меня по линии отца все родственники — грузины. Почему не могу выступать за сборную Грузии? Да и столько я уже выслушал негатива на этот счет, что сейчас уже без разницы. Иногда захожу что-то почитать про себя, но отношусь с юмором. Когда был моложе, загонялся. Ты можешь сколько угодно пахать, но всегда найдутся те, кто негативно настроен. Те, кто завидует или кому просто скучно дома лежать. У того же Тики (Наир Тикнизян — прим. ред.) так было: месяц ты худший, а потом лучший на протяжении года. Думаю, что Тики вообще пора ехать за границу — он этого заслуживает. По его игре видно, что РПЛ он перерос.
Футболист является воспитанником ЦСКА, у него в активе есть матчи за сборную России U21.
Без шуток, вообще, это личное дело футболиста, решать, за какую страну играть.
Без шуток, вообще, это личное дело футболиста, решать, за какую страну играть.