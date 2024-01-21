«Реал» забил свой самый поздний гол в истории Ла Лиги

«Реал» одолел «Альмерию» в поединке чемпионата Испании (3:2).
Победный гол «сливочных» забил Даниэль Карвахаль на 90+9-й минуте. Это самый поздний мяч мадридцев в испанском чемпионате.
Ранее данный рекорд принадлежал Гонсало Игуаину. Он отправил мяч в ворота «Атлетико» с пенальти на 90+7-й в 2008 году.
А компенсировали там 14 минут, судья шесть раз только VAR смотрел + игроки "Альмерии" провалялись минут шесть.
Да и тренер тоже перегибал палку - там игрок "Альмерии" якобы упал, изображая муки и закрыв лицо, потом, как судья свистнул, сразу же вскочил с улыбочкой, а тренер всё прыгал и карточку просил, хотя игрок на лице и не скрывал удачной симуляции. На публику слишком тренер играл.
А компенсировали там 14 минут, судья шесть раз только VAR смотрел + игроки "Альмерии" провалялись минут шесть.
Да и тренер тоже перегибал палку - там игрок "Альмерии" якобы упал, изображая муки и закрыв лицо, потом, как судья свистнул, сразу же вскочил с улыбочкой, а тренер всё прыгал и карточку просил, хотя игрок на лице и не скрывал удачной симуляции. На публику слишком тренер играл.