«Реал» забил свой самый поздний гол в истории Ла Лиги

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вчера, 21:11

«Реал» одолел «Альмерию» в поединке чемпионата Испании (3:2).

Победный гол «сливочных» забил на 90+9-й минуте. Это самый поздний мяч мадридцев в испанском чемпионате.

Ранее данный рекорд принадлежал . Он отправил мяч в ворота «Атлетико» с пенальти на 90+7-й в 2008 году.