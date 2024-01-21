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«Реал» забил свой самый поздний гол в истории Ла Лиги

вчера, 21:11
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерияМатч завершен

«Реал» одолел «Альмерию» в поединке чемпионата Испании (3:2).

Победный гол «сливочных» забил Даниэль Карвахаль на 90+9-й минуте. Это самый поздний мяч мадридцев в испанском чемпионате.

Ранее данный рекорд принадлежал Гонсало Игуаину. Он отправил мяч в ворота «Атлетико» с пенальти на 90+7-й в 2008 году.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:49, ред.
Даниэль Карвахаль на данный момент лучший правый латераль. Нет ни одного такого игрока. Он и в обороне оооочень хорошо играет. А про игру в атаке , я думаю, что многие знают. Даже не знаю, какими словами описать его игру в атаке. Он конечно не долго будет так играть. Всё таки возраст берет своё. Как бы хотелось найти ещё одного такого игрока на правый фланг. Полноценно его никто на данный момент не способен заменить. Очень приятно наблюдать за его игрой. Вот кто заслуживает носить капитанскую повязку. Успехов ему и больших побед с мадридским Реалом!!! По мне, он сегодня именно он был лучшим игроком матча.
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:29
Для меня вполне ожидаемо было что Реал победит, поэтому не смотрел. Но сейчас вижу, неспроста столько шумихи. С ракурса от ворот ясно видно все - торс Вини с его плечом на одной линии, а расстояние с мячом в одну голову. Более того, мяч конкретно лежит над локтем. Как покадровщик запросто обозначил бы какие кости и мускулы действуют в этом движении.
В общем, очередной лютый холивар на ровном месте
Futurista
Futurista
вчера в 22:02
Никогда не поздно...лучше поздно чем никогда )...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:01
Жалко, но всё по делу. Единственный реально спорный момент был с Вини, но там на повторе Ла Лиги той же видно, что удар был плечом (да и Окко выложил видео, и мнение комментаторов там однозначное, что гол чистый).

А компенсировали там 14 минут, судья шесть раз только VAR смотрел + игроки "Альмерии" провалялись минут шесть.

Да и тренер тоже перегибал палку - там игрок "Альмерии" якобы упал, изображая муки и закрыв лицо, потом, как судья свистнул, сразу же вскочил с улыбочкой, а тренер всё прыгал и карточку просил, хотя игрок на лице и не скрывал удачной симуляции. На публику слишком тренер играл.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:43
    drug01
    drug01
    вчера в 21:37
    Ещё один рекорд и радость победы в добавленное время. Везёт сильнейшим...
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 21:21
    Про кого там шутили, компенсируют столько времени, сколько нужно чтобы забили?) Вроде про Арсенал или Ливерпуль)
    Бедного тренера даже удалили на 97 минуте, потом победный. Жалко их.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:20
    С нынешними Вар- проверками ничего удивительного нету. Матчи затягиваются...
    fkxncrxw9ys8
    fkxncrxw9ys8
    вчера в 21:20
    Чуть не обделались с явным аутсайдером, спасибо судьям - время добавили
    Гость
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