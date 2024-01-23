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«Локомотив» и «Спартак» представили составы на Кубок Легенд

вчера, 12:33

Пресс-служба Кубка Легенд представила состав «Локомотива» для участия в турнире в 2024 году.

За «железнодорожников» сыграют: Алексей Поляков, Дмитрий Сенников, Ведран Чорлука, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Альберт Саркисян, Алексей Косолапов, Нарвик Сирхаев, Руслан Пименов, Максим Бузникин, Евгений Зиновьев.

Главным тренером команды будет Сергей Овчинников.

Ранее свой состав представил «Спартак», которым будут руководить Олег Романцев и Ринат Дасаев:

Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Николас Пареха, Александр Самедов, Константин Головской, Андрей Ещенко, Алексей Мелешин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко.

Кубок Легенд-2024 пройдёт 10-11 февраля во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:52
У Локомотива - 11 игроков, У Спартака - 10.
Почему такое неравенство составов? И второй вопрос: а кто в запасе у обеих команд? Или без замен решили в матчах этого турнира играть?
77wvtqduny85
77wvtqduny85
вчера в 16:56
Всё таки кубок не регулярный, чисто для межсезонья
4s46aafm37bg
4s46aafm37bg ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:55
Не сказал бы...
lotsman
lotsman
вчера в 16:09
Состав Спартака, по моему мнению, будет посолиднее Локомотива. Если будут играть по честному, по спортивному, а не просто шоу "Победила дружба", то Спартак должен этот кубок взять. Хотя кто его знает, в каком физическом состоянии сейчас участники этого турнира. Но в любом случае, я думаю, это будет интересное спортивное событие. Удачи всем.
112910415
112910415
вчера в 13:33
крутые имена, однако !
амурец
амурец
вчера в 12:53
Интересно будет посмотреть
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