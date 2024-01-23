«Локомотив» и «Спартак» представили составы на Кубок Легенд

Пресс-служба Кубка Легенд представила состав «Локомотива» для участия в турнире в 2024 году.
За «железнодорожников» сыграют: Алексей Поляков, Дмитрий Сенников, Ведран Чорлука, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Альберт Саркисян, Алексей Косолапов, Нарвик Сирхаев, Руслан Пименов, Максим Бузникин, Евгений Зиновьев.
Главным тренером команды будет Сергей Овчинников.
Ранее свой состав представил «Спартак», которым будут руководить Олег Романцев и Ринат Дасаев:
Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Николас Пареха, Александр Самедов, Константин Головской, Андрей Ещенко, Алексей Мелешин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко.
Кубок Легенд-2024 пройдёт 10-11 февраля во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.