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Стало известно, как «Ливерпуль» будет искать нового тренера

вчера, 22:58

«Ливерпуль» будет искать нового главного тренера с опорой на анализ данных. Ранее стало известно, что Юрген Клопп покинет пост наставника команды.

Сообщается, что в 2015 году «красные» выбрали Клоппа, исходя из анализа статистических данных. Подобным образом клуб поступит и в этот раз.

Fenway Sports Group (FSG), владеющая «Ливерпулем», применяет данную методику при подборе большинства персонала.

Процессом поиска кандидатов на пост рулевого будет управлять глава FSG Майк Гордон, а директор «Ливерпуля» по исследованиям Уилл Спирман тоже примет участие в процессе. Сам Клопп задействован не будет.

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Все комментарии
y8mgvy7j84ft
y8mgvy7j84ft
сегодня в 06:41
Много громких слов, а искать будут по старинке - тренера с именем.
swp65v3wj7d6
swp65v3wj7d6
сегодня в 05:33
Интересно на кого выпадет, таких как Клопп единицы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:19
Очень хреново, что самого Юргена не спросят о том, кого бы он предпочел видеть продолжателем своего дела, впрочем, это дичь! Конечно же спросят!
Capral
Capral
вчера в 23:39
Главное, чтоб не с остановки...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:30
Одно ясно точно - не по объявлению...)
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