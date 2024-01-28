Стало известно, как «Ливерпуль» будет искать нового тренера

1706471891

вчера, 22:58

«Ливерпуль» будет искать нового главного тренера с опорой на анализ данных. Ранее стало известно, что покинет пост наставника команды.

Сообщается, что в 2015 году «красные» выбрали Клоппа, исходя из анализа статистических данных. Подобным образом клуб поступит и в этот раз.

Fenway Sports Group (FSG), владеющая «Ливерпулем», применяет данную методику при подборе большинства персонала.

Процессом поиска кандидатов на пост рулевого будет управлять глава FSG Майк Гордон, а директор «Ливерпуля» по исследованиям Уилл Спирман тоже примет участие в процессе. Сам Клопп задействован не будет.