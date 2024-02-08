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Кураньи готов работать в России

вчера, 22:46

Бывший игрок «Динамо» Кевин Кураньи сообщил, что готов работать в России.

К сожалению, пока что не звали. Думаю, я бы точно рассмотрел возможность работы у вас.

В «Динамо»? Конечно, я бы хотел поработать в родном клубе.

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Все комментарии
wxm7w9fbnv4q
wxm7w9fbnv4q
сегодня в 06:41
Человек понимает: где платят настоящие зарплаты!
112910415
112910415
сегодня в 06:31
какая любовь-то сильная ... )
ОПС
ОПС
сегодня в 05:29
Пусть для начала поработает в родной германии, наберется опыта.
6hntpcz7n5p7
6hntpcz7n5p7
сегодня в 03:24
Халявное бабло стричь вы все готовы
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:09
Как игрок очень мне нравился. Вопрос стало ли Динамо ему родным клубом? Навряд ли. Это один из...
kku7n6wmxusg
kku7n6wmxusg ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 01:29
Не сказал бы...
galem72
galem72 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:56
Так в том и дело, что для этого футбольного пэтриота критерий "родной" находится между "не хочу заморачиваться" и "много получать". Подобных любителей вернуться в "родное" не перечесть. Петь эти лицемеры будут всегда про небывалое величие, невероятную мощь и любовь с детства к клубу, который башляет, только бабки вовремя клади на счёт!
Capral
Capral ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Если бы его позвали в Штутгарт или Кёльн, он, и их, назвал бы родными. Помню, как Кура улыбался и усмехался, после поражения в Штутгарте 0:2, его, "родного" ДИНАМО. Вспомню, еще в начале 2000-х, многолетний наш капитан, О.В.Долматов говорил- что мечтал поработать в родном ДИНАМО!!! Этот человек- имел все основания, так говорить!!! А, Кура- обычный наёмник, каких в ДИНАМО было много. Много раз, после ухода из ДИНАМО, он вспоминал "родной" клуб? Я не припомню. Сейчас, он без дела, вот и вспомнил про ДИНАМО. Не удивлюсь, что и шварц, когда останется без работы, тоже вспомнит "родное" Динамо.

Для меня, болельщика со стажем, родными были, динамовцы прежних лет, в частности- чемпионы-76!!! Не все, конечно. Шепель не был, он, негодяй, тот еще. Но, остальные ребята- всегда, были, есть и будут- родными!!!!!!! Миша Гершкович, и сейчас, в любую погоду ходит на матчи ДИНАМО!!! Хотя, ДИНАМО, для него- неродной клуб.
galem72
galem72
вчера в 23:33
В родном Динамо? По хронологии в системе Штутгарта ещё с молодёжки более 170 матчей, в системе Шальке более 160 матчей, в ДМ около 120 матчей, но "родным" он назвал именно московский клуб. Очевидно, латинос понимает, что в Динамо можно бесполезно выгодно устроиться и получать за это желаемые им миллионы, а в Германии в "неродных" клубах он будет послан на***, или же будет пристроен на должность условного вахтёра.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:26
Легенда клуба,надо дать ему шанс !
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