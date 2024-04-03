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«Рубин» отказался продавать Даку в «Локомотив»

сегодня, 15:23

В зимнее трансферное окно «Локомотив» интересовался нападающим «Рубина» и сборной Албании Мирлиндом Даку. Сумма потенциального трансфера могла составить 5 миллионов евро. Но казанцы отказались от сделки, да и сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Европе.

Также интерес к Даку проявляли «Краснодар» и клубы из Бундеслиги. «Рубин» отказался продавать игрока. Казанцы рассчитывают, что после выступления на Евро трансферная стоимость албанца вырастет.

Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне 26-летний албанец провёл 24 матча, забил 5 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:38
Он и в Рубине пригодится.
gj2nk347fd5n
gj2nk347fd5n
сегодня в 15:29
Не хотят пусть играет дома п ему только хуже
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 15:29
Честно говоря, я уже не знаю, что добавить после столь весомых доказательств. Наверное нужно прислушиваться к советам админов и больше никому не отвечать. Очень дельный совет. Спасибо админам.

Все ясно, даже не нужно быть гением, чтобы понять ситуацию.
Гость
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