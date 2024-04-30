Тренер Узбекистана U-23 поблагодарил ЦСКА за то, что отпустил Файзуллаева

Тренер сборной Узбекистана U‑23 выразил благодарность ЦСКА за то, что клуб отпустил вингера на молодёжный Кубок Азии.

Национальная команда в полуфинале обыграла Индонезию (2:0) и вышла в финал турнира, где сыграет с Японией. Файзуллаев вышел в стартовом составе и был заменён на 90+1-й минуте. Выход в финал позволил Узбекистану впервые пробиться на футбольный турнир Олимпиады. Летом команда выступит в Париже.