Тренер Узбекистана U-23 поблагодарил ЦСКА за то, что отпустил Файзуллаева

Тренер сборной Узбекистана U‑23 Тимур Кападзе выразил благодарность ЦСКА за то, что клуб отпустил вингера Аббосбека Файзуллаева на молодёжный Кубок Азии.
Национальная команда в полуфинале обыграла Индонезию (2:0) и вышла в финал турнира, где сыграет с Японией. Файзуллаев вышел в стартовом составе и был заменён на 90+1-й минуте. Выход в финал позволил Узбекистану впервые пробиться на футбольный турнир Олимпиады. Летом команда выступит в Париже.
Я хотел бы поблагодарить футбольный клуб ЦСКА за то, что с пониманием отнеслись и отпустили Аббоса на важный для нас и, в частности, для футболиста турнир. К этому турниру мы готовились долгое время. Аббос — важный игрок не только для нашей команды, но и для основной сборной. Его интеллект, техника, мастерство всегда представляют угрозу для соперника. Безусловно, Аббос внёс большой вклад в наши победы. Отмечу, что он приехал в очень хорошей форме, он — профессионал, никогда не было сомнений в его физической форме.
Были на грани банкротство в нулевых годах.
И вынуждены были выходить из кризиса за счет продаж.
так и Порту. и Андерлехт. и Аякс.
Рецепт простой - построение обширной скаутской сети, прежде всего в Южной Америке и ставку на собственную академию.
Наша лига не может долго держаться на высоте.
Для этого нужны дорогие телеправа, большие бюджеты клубов))))
и финансовая мощь для покупки молодых игроков. Зенит может. Мы нет.
И наши клубы могут чего то серьезного достичь только тогда
когда подходит талантливое поколение из академии.
Нужно привыкнуть и жить с этим.
Однако должно быть и умение воспитывать игроков.
Не Всем Дано.
Были на грани банкротство в нулевых годах.
И вынуждены были выходить из кризиса за счет продаж.
так и Порту. и Андерлехт. и Аякс.
Рецепт простой - построение обширной скаутской сети, прежде всего в Южной Америке и ставку на собственную академию.
Наша лига не может долго держаться на высоте.
Для этого нужны дорогие телеправа, большие бюджеты клубов))))
и финансовая мощь для покупки молодых игроков. Зенит может. Мы нет.
И наши клубы могут чего то серьезного достичь только тогда
когда подходит талантливое поколение из академии.
Нужно привыкнуть и жить с этим.
Однако должно быть и умение воспитывать игроков.
Не Всем Дано.