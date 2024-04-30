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Тренер Узбекистана U-23 поблагодарил ЦСКА за то, что отпустил Файзуллаева

30 апреля 2024, 19:24

Тренер сборной Узбекистана U‑23 Тимур Кападзе выразил благодарность ЦСКА за то, что клуб отпустил вингера Аббосбека Файзуллаева на молодёжный Кубок Азии.

Национальная команда в полуфинале обыграла Индонезию (2:0) и вышла в финал турнира, где сыграет с Японией. Файзуллаев вышел в стартовом составе и был заменён на 90+1-й минуте. Выход в финал позволил Узбекистану впервые пробиться на футбольный турнир Олимпиады. Летом команда выступит в Париже.

Я хотел бы поблагодарить футбольный клуб ЦСКА за то, что с пониманием отнеслись и отпустили Аббоса на важный для нас и, в частности, для футболиста турнир. К этому турниру мы готовились долгое время. Аббос — важный игрок не только для нашей команды, но и для основной сборной. Его интеллект, техника, мастерство всегда представляют угрозу для соперника. Безусловно, Аббос внёс большой вклад в наши победы. Отмечу, что он приехал в очень хорошей форме, он — профессионал, никогда не было сомнений в его физической форме.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:43
а ЦСКА тонет ...
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 08:50
Если, после Кубка Азии, Файзуллаевым заинтересуются европейские клубы, то он для нас станет прошлогодним снегом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 00:02
Бенфика считается как самый успешный клуб мира, но это сейчс
Были на грани банкротство в нулевых годах.
И вынуждены были выходить из кризиса за счет продаж.
так и Порту. и Андерлехт. и Аякс.
Рецепт простой - построение обширной скаутской сети, прежде всего в Южной Америке и ставку на собственную академию.
Наша лига не может долго держаться на высоте.
Для этого нужны дорогие телеправа, большие бюджеты клубов))))
и финансовая мощь для покупки молодых игроков. Зенит может. Мы нет.
И наши клубы могут чего то серьезного достичь только тогда
когда подходит талантливое поколение из академии.
Нужно привыкнуть и жить с этим.
Однако должно быть и умение воспитывать игроков.
Не Всем Дано.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
30 апреля в 21:40
А ЦСКА при ограниченных финансовых ресурсах, должен все время кого то продавать. В прошлом сезоне продали Медину и Караскаля, в этом продадут Чалова и Файзуллаева. Жить то надо на что то. В ЦСКА нет госспонсора типа Газпрома, или РЖД , или ВТБ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 апреля в 21:36
ЦСКА нужно продавать
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 апреля в 21:12
Анатолий, знаю по переписке, просто меня отвлёк Виктор ( друг внука ), извиняюсь.
Надеюсь Владимир не обидится на меня старого ))) Бывает, что и топор летает)))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
30 апреля в 20:27
Спорить не буду, но напомню о презумпции невиновности. Для меня эта ситуация фифти-фифти. Единственное, что смущает это то, что он на стадии до плей-офф был не нужен сборной Узбекистан и он это знал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
30 апреля в 20:24
Он Володя, а не Виктор.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
30 апреля в 19:59
Не надо делать поспешные выводы, впереди ещё много игр, он ещё покажет себя с лучшей стороны Будь здрав Виктор..
cska1948
cska1948
30 апреля в 19:50
После того, как Файзуллаев УМЫШЛЕННО схлопотал четвёртую ЖК он для меня как игрок ЦСКА, перестал существовать.
Интерес
Интерес
30 апреля в 19:34
Федот Аббоса отпустил,а тот Федота опустил.Вот такая драма,"Пиковая дама"...
Гость
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