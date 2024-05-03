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Тен Хаг: «Полагаю, я буду тренером МЮ и в следующем сезоне»

вчера, 23:33

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен в том, что будет работать в клубе и в следующем сезоне.

Полагаю, я буду тренером МЮ и в следующем сезоне. Я сознательно подписал долгосрочный контракт, резко вставать и уходить не намерен.

Переговоры с «Аяксом»? Нет. Но в будущем всё возможно. Это замечательный клуб, для меня период работы там — замечательное время.

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Все комментарии
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 13:42
я к чему, уйдет Клопп - Ливер в принципе и останется лет 10 еще в первой пятерке-шестерке. уйдут арабы с лысым физруком - и МанСити ухнет в Лигу Один со старта.. У Сити два чемпионства вне шейхов. у тех же Ипсвича, Портсмута, Хаддерсфилда столько же или больше и кто о них вообще помнит и знает))))не говорю уж о Сандерленде. Вы были отличным клубом до прихода замотанных в мешки чуваков. у вас даже фанатов больше чем у распиаренного МЮ было.. но теперь это цирк.. с верблюдами)) не с конями даже
allemz
allemz ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
сегодня в 13:23
Настолько Клопп устал "дрючить" Пепа, что за свои 9 лет немец "надрючил" только на один кубок АПЛ и одну ЛЧ, а Пеп за свои 8 лет - 5 кубков АПЛ и одну ЛЧ
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:11
Это все равно смешно) Если Клопп не может, то он нищий, а Пеп с золотым мешком) Кто же мешает обыгрывать лысого и брать трофеи? Наверное Пеп виноват и с провальными трансферами вроде Минамино за 70 лямов и Кейта за 80))
allemz
allemz ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
сегодня в 13:10
Чистой воды популизм. Ты типо уровень личный показал "миллиардов 20 потратил"?
На твоего "нищего" Клоппа за время его пребывания 1,1 млрд потратили, у Пепа 1,4 млрд

К чему эти понты и пыль в глаза?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
сегодня в 13:01
Вообще-то 8, 8й сезон его заканчивается.
shur
shur
сегодня в 12:59
....Десятый-какой ты милый, рассчётливый и бесполезный!!! Тюльпан тебе в руки и сыр голландский в зубы,аминь!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:49
Молодец! Лучший лысый тренер в истории МЮ))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 10:43
Да как-то все равно Тен Хаг, твой бред уже никто не слушает )
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 09:12
Голландский прохиндей добровольно уходить не хочет, сочувствую болелам МЮ, ни один клуб из АПЛ так не настрадался как красные, даже у Арсенала после сезонов турбулентности дела наладились.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:25
Если он уверен,значит еще порулит в МЮ.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:41
Есть определенная часть человеческой публики которые умеют делать пиастры из воздуха, при чем особо не напрягаясь... Похоже это как раз тот случай.
k39yxgj5wkrd
k39yxgj5wkrd
сегодня в 07:13
Тен Хаг уже слишком задержался в МЮ, удивляюсь терпению хозяев клуба
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:02
Кто он такой...чего добился и почему в МЮ до сих пор непонятно....))
Ни часу работы в топ-5...до Манчестера....

Другой бы ...сам давно ушёл....после бессмысленного топтания в середине таблицы и последнего места в ЛЧ в группе с Галатасараем и Копенгагеном....


И сейчас ...финиширует вне зоны еврокубков....последние 7 матчей - 1 победа...
А свою диктаторскую философию не приносящую успеха пусть где нибудь в Утрехтах и Твенте применяет....коль с игрокми под миллиард евро не может Ковентри, Бернли и Борнмуты обыгрывать....
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:24, ред.
Тен Хагу, конечно дадут поработать до конца следующего года, чтобы не платить огромную неустойку, но продлять дальше контракт с ним вряд ли будут, даже если в следующем году МЮ выйдет в еврокубковую зону АПЛ.
4aqcbxancf5x
4aqcbxancf5x
сегодня в 05:49
Слишком дорого его увольнять.
x5ewte6p59kv
x5ewte6p59kv
сегодня в 04:38
А я полагаю, что ты редкостный физручина
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 03:31
Короче, не уйдет, пока не заплатят неустойку?!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:51, ред.
Полагаю ..., Хаг будет обладателем ушей от дохлого осла, а не тренерства МЮ.

P.S. Рэдклифф (пока, во всяком случае) не производит впечатление человека, съехавшего с катушек.
r7jmbc8pk499
r7jmbc8pk499
сегодня в 01:58
Физруку-травокуру всё божья роса
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:18
самый главный лысый физрук сидит тут в верблюжей команде уже лет 6, миллиардов 20 уже потратил, но никто не замечает. нищий Клопп устал трахать этого недотренеришку с золотым мешком в 76е и ушел. теперь он опять будет "божить" и выигрывать АПЛ перекупив всех игроков за охулиард миллиардов у конкурентов. ну а в Европе)) Не сильно мощный Реал просто показал кто тут верблюдофил. поехали домой сразу)) еще и Артета верю закроет это нефтяное недоразумение на втором месте
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:03
короче...МЮ превращается в английский Спартак.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:01
Тен Хааг все делает правильно! Все хорошо! Нельзя критиковать команду!
за последние 9 матчей в чемпионате:
2 победы
4 ничьи
3 поражения
17 голов пропущено
Ну ничего. Тен Хаг забанит еще пару газет и в следующем сезоне команду с предпоследней строчки АПЛ Юнайтед на своем стадионе обыграем.
А после матча ЭТХ как обычно сам себя хвалит начнет
"Мы контролировали игру, мы действовали с преимуществом и
Мы должны были побеждать.
Мы отдали матч.
Мы одна из самых динамичных и зрелищных команд в лиге.
Мы создаем много моментов,
Мы играем в хороший футбол....
Мы контролировали игру , это самое главное..." бла бла бла...цитирует тен Хага ВВС Sport, сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
У МЮ, объективно, команда бездарей возгавляемая бездарем.
И никакие судьи этого не изменят.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:22
Не знаю даже это хорошо или плохо для МЮ))) Неизвестно что за новый пришел бы!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:08
Судя по заявлению, лысый, но не гений и не шарлатан, рассчитывает срубить хорошие деньги на неустойке))
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:59, ред.
Мы тоже хотим чтобы Хаг остался в Мю. Еше один лысый физрук из Фейнорда придет , в АПЛ будет весело.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:50
хорошо устроился))
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