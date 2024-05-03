Тен Хаг: «Полагаю, я буду тренером МЮ и в следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» уверен в том, что будет работать в клубе и в следующем сезоне.

Полагаю, я буду тренером МЮ и в следующем сезоне. Я сознательно подписал долгосрочный контракт, резко вставать и уходить не намерен.

Переговоры с «Аяксом»? Нет. Но в будущем всё возможно. Это замечательный клуб, для меня период работы там — замечательное время.