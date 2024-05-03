Тен Хаг: «Полагаю, я буду тренером МЮ и в следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен в том, что будет работать в клубе и в следующем сезоне.
Полагаю, я буду тренером МЮ и в следующем сезоне. Я сознательно подписал долгосрочный контракт, резко вставать и уходить не намерен.
Переговоры с «Аяксом»? Нет. Но в будущем всё возможно. Это замечательный клуб, для меня период работы там — замечательное время.
за последние 9 матчей в чемпионате:
2 победы
4 ничьи
3 поражения
17 голов пропущено
Ну ничего. Тен Хаг забанит еще пару газет и в следующем сезоне команду с предпоследней строчки АПЛ Юнайтед на своем стадионе обыграем.
А после матча ЭТХ как обычно сам себя хвалит начнет
"Мы контролировали игру, мы действовали с преимуществом и
Мы должны были побеждать.
Мы отдали матч.
Мы одна из самых динамичных и зрелищных команд в лиге.
Мы создаем много моментов,
Мы играем в хороший футбол....
Мы контролировали игру , это самое главное..." бла бла бла...цитирует тен Хага ВВС Sport, сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
У МЮ, объективно, команда бездарей возгавляемая бездарем.
И никакие судьи этого не изменят.
за последние 9 матчей в чемпионате:
2 победы
4 ничьи
3 поражения
17 голов пропущено
Ну ничего. Тен Хаг забанит еще пару газет и в следующем сезоне команду с предпоследней строчки АПЛ Юнайтед на своем стадионе обыграем.
А после матча ЭТХ как обычно сам себя хвалит начнет
"Мы контролировали игру, мы действовали с преимуществом и
Мы должны были побеждать.
Мы отдали матч.
Мы одна из самых динамичных и зрелищных команд в лиге.
Мы создаем много моментов,
Мы играем в хороший футбол....
Мы контролировали игру , это самое главное..." бла бла бла...цитирует тен Хага ВВС Sport, сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
У МЮ, объективно, команда бездарей возгавляемая бездарем.
И никакие судьи этого не изменят.