КДК рассмотрит выход Карпина за пределы технической зоны

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал о нарушениях, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании.

Матч «Оренбург» — «Крылья Советов»: у «Оренбурга» задержка выхода команды из раздевалки на две минуты. «Динамо» — «Сочи»: два представителя клубного СМИ «Динамо» — фотографы — вышли на футбольное поле сразу после окончания матча, не дожидаясь двухминутной паузы — это нарушение технического регламента.

«Пари НН» — «Спартак»: выход за пределы технической зоны главного тренера нижегородской команды Саши Илича и тренера Величко Каплановича, у обоих первое нарушение в сезоне. У «Спартака» задержка выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча.

«Урал» — «Балтика»: выход тренера «Балтики» Артема Булойчика за пределы технической зоны, это третье нарушение в сезоне.

«Факел» — «Зенит»: выход главного тренера «Факела» Игоря Черевченко за пределы техзоны, первое нарушение в сезоне. У Сергея Семака тоже выход за пределы техзоны, первое нарушение в сезоне. Оператор клубного СМИ «Зенита» вышел на футбольное поле раньше, чем через две минуты после окончания матча.

«Локомотив» — «Ростов»: выход Валерия Карпина за пределы технической зоны, это 14‑е нарушение в сезоне.

ЦСКА — «Рубин»: выход главного тренера казанской команды Рашида Рахимова за пределы техзоны, 13‑е нарушение в сезоне.

По последним матчам Кубка России рассмотрим только нарушение в матче «Динамо» — «Спартак», где было скандирование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов.