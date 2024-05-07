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КДК рассмотрит выход Карпина за пределы технической зоны

вчера, 17:33

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о нарушениях, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании.

Матч «Оренбург» — «Крылья Советов»: у «Оренбурга» задержка выхода команды из раздевалки на две минуты. «Динамо» — «Сочи»: два представителя клубного СМИ «Динамо» — фотографы — вышли на футбольное поле сразу после окончания матча, не дожидаясь двухминутной паузы — это нарушение технического регламента.

«Пари НН» — «Спартак»: выход за пределы технической зоны главного тренера нижегородской команды Саши Илича и тренера Величко Каплановича, у обоих первое нарушение в сезоне. У «Спартака» задержка выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча.

«Урал» — «Балтика»: выход тренера «Балтики» Артема Булойчика за пределы технической зоны, это третье нарушение в сезоне.

«Факел» — «Зенит»: выход главного тренера «Факела» Игоря Черевченко за пределы техзоны, первое нарушение в сезоне. У Сергея Семака тоже выход за пределы техзоны, первое нарушение в сезоне. Оператор клубного СМИ «Зенита» вышел на футбольное поле раньше, чем через две минуты после окончания матча.

«Локомотив» — «Ростов»: выход Валерия Карпина за пределы технической зоны, это 14‑е нарушение в сезоне.

ЦСКА — «Рубин»: выход главного тренера казанской команды Рашида Рахимова за пределы техзоны, 13‑е нарушение в сезоне.

По последним матчам Кубка России рассмотрим только нарушение в матче «Динамо» — «Спартак», где было скандирование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов.

Заседание КДК РФС пройдёт 8 мая.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:36, ред.
Пусть бегают и руководят игрой, не подзывая и отвлекая, тем самым, игроков, как сейчас. Во всех играх есть право тренера на тайм-ауты и только в допотопном футболе всё заморожено на доисторическом уровне.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:32
Со вторым согласен, а вот с первым... Боюсь, что тогда тренеры будут бегать от флажка до флажка и давать указания не только своим, но и чужим футболистам.
pomor45
pomor45
вчера в 22:26
Кто отмерил эти две минуты после окончания матча, которые нарушил оператор Зенита (в данном случае). Даже молчание при поминовении составляет одну минуту.
pomor45
pomor45
вчера в 22:22
В регламенте есть два явных атавизма: наказание за выход тренера за пределы технической зоны и за снятие футболки при праздновании гола. Надо бы их устранить, как противных человеческому естеству.
galem72
galem72
вчера в 19:44
Дешевле было бы весь этот бесполезный для рпл комитет вывести на внезапный выездной банкет куда-нибудь на Шпицберген, а потом случайно его там забыть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:56
Интересно другое. Буквально ВСЕ тренеры во время матча выходят за пределы технической зоны. Хоть на шаг, хоть на два, но ВСЕ. Наказывают "избранных". Интересно, почему. Последите за тренерами во время игры, и тогда убедитесь, что я прав.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 18:50, ред.
а можно запрос Соккеру, вот бы увидеть просто для примера по итогам недели тему где все аналоги КДК топ 5 выносят вердикты.?? очень хочу узнать масштабы попила.. или нет в Премьер Лиге и Серии А такого??? есть же такие комиссии, так приведите пожалуйста для примера на сколько там штрафуют и за что
Интерес
Интерес
вчера в 18:45
Зато игроков за систематический густопсовый мат,при нищенском числе болельщиков на трибунах,когда это особенно слышно,не наказывают,стыдливо глуша звук в многочисленных камерах.Но не всегда успевают технически.
112910415
112910415
вчера в 18:30
шаг вправо, шаг влево - ...
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:23
Серьезные нарушения для кдк
shlomo
shlomo
вчера в 18:10
Ого сколько работенки у комиссии... дня два будут разгребать...:))))
Гость
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