В махачкалинском «Динамо» поделелись информацией о готовности клуба к РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» рассказал о готовности клуба к выступлению в РПЛ .

Клуб готов по всем требуемым критериям организации, проводящей соревнования. С точки зрения спортивной составляющей, это будет самый сложный момент в подготовке.

Изначально мы оговорили все главные вопросы: кто будет заниматься подготовкой стадиона, будет ли ресурс у его владельцев. Все эти вопросы решаются на уровне главы Республики Дагестан. Все точки над i мы расставили, и стадион взял на себя обязательства.