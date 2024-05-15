В махачкалинском «Динамо» поделелись информацией о готовности клуба к РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о готовности клуба к выступлению в РПЛ.
Клуб готов по всем требуемым критериям организации, проводящей соревнования. С точки зрения спортивной составляющей, это будет самый сложный момент в подготовке.
Изначально мы оговорили все главные вопросы: кто будет заниматься подготовкой стадиона, будет ли ресурс у его владельцев. Все эти вопросы решаются на уровне главы Республики Дагестан. Все точки над i мы расставили, и стадион взял на себя обязательства.
«Динамо» после 32 матчей занимает 2-е место в Первой лиге, имея в активе 58 очков.