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ГлавнаяНовостиИнфраструктураРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

В махачкалинском «Динамо» поделелись информацией о готовности клуба к РПЛ

вчера, 16:34

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о готовности клуба к выступлению в РПЛ.

Клуб готов по всем требуемым критериям организации, проводящей соревнования. С точки зрения спортивной составляющей, это будет самый сложный момент в подготовке.

Изначально мы оговорили все главные вопросы: кто будет заниматься подготовкой стадиона, будет ли ресурс у его владельцев. Все эти вопросы решаются на уровне главы Республики Дагестан. Все точки над i мы расставили, и стадион взял на себя обязательства.

«Динамо» после 32 матчей занимает 2-е место в Первой лиге, имея в активе 58 очков.

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Все комментарии
y6rmntegugg2
y6rmntegugg2
вчера в 17:54
Лучше бы подождать, что бы не сглазить.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 16:54
Вперёд!!!
tpd964x8wyeu
tpd964x8wyeu
вчера в 16:41
Если база готова милости просим
Гость
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