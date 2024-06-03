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Защитник «Балтики» объяснил неприличный жест после финала Кубка России

вчера, 10:39
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Балтики» Никола Радмановац прокомментировал свой неприличный жест после финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).

После игры в соцсетях появилось видео, на котором футболист во время празднования петербургским клубом победы трижды показывает средний палец в сторону игроков команды-соперника.

Хочу сказать несколько слов о видео, которое появилось. Для начала я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Я понимаю. Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем, который играет в «Зените». Мы очень хорошие друзья, так что ни о чём плохом я не думал и ничего [плохого] не хотел показать. Повторяюсь: это была шутка между нами.

Поздравляю «Зенит» с победой. Они показали, что [являются] самым большим и самым сильным клубом в России, выиграли три трофея. Поздравляю и прошу прощения, если кого‑то обидел.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:37
немножечко опасная шутка )
adekvat
adekvat
вчера в 12:48
Исходя из результата матча Эракович должен был этот жест Радмановицу показывать.
hfcef3wgzh4b
hfcef3wgzh4b
вчера в 12:45
Больше он шутить на таких соревнованиях вряд ли будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:46
Шутки шутками, но потом могут быть и.... дисквалификации...)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:45
Странные у них шутки
Гость
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