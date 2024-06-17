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Отец Кварацхелии: «Не хочу, чтобы Хвича оставался в „Наполи“»

вчера, 08:28

Бадри Кварацхелия, отец нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, полагает, что его сыну лучше продолжить карьеру в другом клубе.

Я не хочу, чтобы он оставался в «Наполи». В прошлом сезоне сменилось три тренера, играть в подобной обстановке крайне тяжело.

За два года он поработал с четырьмя тренерами, меня это очень тревожит. Но он сам примет решение, даже если мне оно не понравится.

Я не говорил с Хвичей на эту тему и не буду, пока не закончится Евро-2024.

Ранее в подобном ключе высказался и агент игрока.

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Все комментарии
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вчера в 09:39
Лавры папы Мбаппе не дают ему покоя.
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вчера в 09:30
Папа явно не дает сыну строить нормальную карьеру в футболе.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:29
При переходе в Наполи я предположил, что может случится подобная история, оказалось, что я был прав.
Рустави, Локо, Рубин везде были скандалы.
Хвича зависит от мнения отца, что в конечном итоге погубит его карьеру.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:14
Не агенты и отцы, а крестные отцы решают
Гость
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