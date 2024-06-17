Отец Кварацхелии: «Не хочу, чтобы Хвича оставался в „Наполи“»

Бадри Кварацхелия, отец нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, полагает, что его сыну лучше продолжить карьеру в другом клубе.
Я не хочу, чтобы он оставался в «Наполи». В прошлом сезоне сменилось три тренера, играть в подобной обстановке крайне тяжело.
За два года он поработал с четырьмя тренерами, меня это очень тревожит. Но он сам примет решение, даже если мне оно не понравится.
Я не говорил с Хвичей на эту тему и не буду, пока не закончится Евро-2024.
Ранее в подобном ключе высказался и агент игрока.
Рустави, Локо, Рубин везде были скандалы.
Хвича зависит от мнения отца, что в конечном итоге погубит его карьеру.
Рустави, Локо, Рубин везде были скандалы.
Хвича зависит от мнения отца, что в конечном итоге погубит его карьеру.