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Жиру: «Златан сказал, что мне понравится в МЛС»

вчера, 08:38

Нападающий клуба «Лос-Анджелес» Оливье Жиру рассказал, что бывший игрок «Милана» Златан Ибрагимович порекомендовал ему перейти в МЛС. Швед ранее выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Я общался со Златаном. Он сказал, что мне здесь понравится, эта лига подходит для нападающих. Команды играют не ради обороны и удержания преимущества. Они играют для того, чтобы забивать голы и радовать болельщиков.

Я могу привнести свой опыт и профессионализм, могу подсказывать партнерам. Осознаю, что МЛС отличается от европейских лиг. Чемпионат стал лучше в последние годы, но он просто другой. Мне нужно будет привыкнуть, но я готов помогать.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:02
За художника спасибо!!!
А в благодарность за это, прими- очередную мою картину.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:39, ред.
))) Как же всё-таки ты любишь разбавлять Конкретику полутонами...
Хотя ... не был бы ты художником.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:35, ред.
Вот, снова ты показываешь свою неосведомлённость о Германии. Я уезжал 31 год назад, когда в стране не было столько эмигрантов, был порядок, а бабло сыпалось с неба!!!!!!! Уровень жизни был Высочайший!!!!!!! Сколько раз шел с работы, открываю почтовый ящик, а там извещение- " Получите 200 марок на одежду, дополнительно". И так почти каждый месяц. А марка, как известно, была всегда самой твердой валютой!!!

Что касается сантехника, то ты, Макс путаешь разные вещи. Я ставлю заявление не в ЖЕКе, как в России, у дяди Васи сантехника, а официально, в кооперативе, при всех делах, и не у эмигранта, а у твоих любимых немцев.)))

А ссориться с тобой я не желаю, у нас конструктивный, дружеский разговор.
Будь Здрав, Дорогой!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:25, ред.
Виктор.
Твой Несчастный личный опыт - не есть тенденция. И я тебе об этом тыщу раз говорил. То, что ты наткнулся на му*аков с немецким гражданством не отменяет всего того, о чём я писал про немцев, как нации. И туризм мой - не констатация, а подтверждение мнения..., мнения о людях, с которыми я не только фоткался на фоне Нойшванштайн, но и работал 2 (!!) года. Я практик и технарь, а не гуманитарий, как ты... Поэтому 80 % моего Бытия связано с Точными системами, где Рашен-подход терпит полное фиаско. Это мне даёт полное право судить о немцах не по твоим злосчастным счётчикам.

И ещё кое о чём. Было б в Германии так хреново, как ты описываешь, нихрена бы ты туда не уехал. Поэтому не надо малодушничать.
296cjqx439hn
296cjqx439hn ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:21
Все хорошо, но болельщиков и традиции не перетащишь.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:18
Дружище, ты меня не понял))). Я не сравниваю футбол США с футболом Германии, я совсем о другом. Я о том, что для того, чтобы понять страну- надо в ней жить и долго. Ты говорил, в прошлый раз, что, если немец что-то обещал- он обязательно исполнит!

А я тебе говорю, что- это миф и ничего подобного в Германии нет, убедился на собственном опыте. Я третий раз ставлю Антраг на замену счётчика на кухне, трижды мне обещают и до сих пор- никто ничего не сделал, а прошло уже три года. И таких случаев- десятки по всей стране. Поэтому и говорю- жить надо в стране, а не навещать её, чтобы понять.
амурец
амурец
вчера в 10:13
Конечно понравится играть то в любительской лиге для нападабщего просто мечта
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:12, ред.
... и также Американский баскетбол ( лучший в мире!) который не будет похож на испанский, сербский... )))

Похожесть, различия и традиции, Виктор, никого не интересует. Всех интересует где и у кого луДьше (!) Футбол самый прибыльный вид спорта и он лучше в Европе, поэтому его надо перетащить за океан всеми способами, силами и средствами. Ты сомневаешься, что это осуществимо ?! Заблуждение - право каждого, но к Неотвратимости самого События... это не имеет никакого отношения!

По поводу Германии и Америки - абсолютно некорректное сравнение. Есть явная мировая доминанта, а есть все остальные. По поводу Германии..., не стал я тебе прошлый раз ничего говорить - на предмет того, что сантехника ты там по полгода ждёшь, ибо не хочу портить с тобой отношения.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:01, ред.
Тоже самое, ты говорил и про Германию. Но на это, я тебе отвечаю- одно дело туризм и совсем другое эмиграция. Ты можешь посещать Германию и Америку десятки раз, но для того, чтобы понимать страну- надо в ней жить, а не навещать её...)))

И ещё. Есть такое понятие, как традиции, особенности, культура страны. Так вот, на мой взгляд, как бы в США не популяризировали европейский футбол, таким как европейский, он никогда не будет, сколько бы в него не вкладывали средств. Также, как футбол Аргентины не будет похож на футбол Франции или английский на бразильский. Понятие "Менталитет"- никто не отменял. Сколько лет и сколько раз, американцы пытались копировать советский хоккей- ничего у них не получалось... В футболе- аналогичная история.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 9g6a9eedbt5w (раскрыть)
вчера в 09:47, ред.
НБА и НХЛ - тоже шоу, но спорту это не помеха. В США футбол дорастет до спорта. У меня, как у человека посещавшего Штаты, в этом нет никаких сомнений. Эта страна если во что то вкладывает средства и Ум, то доводит начатое до конца.
EIIiada
EIIiada
вчера в 09:44
По именам никого не знаю, но они венерологи. Логика, конечно.
Capral
Capral ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 09:42
    EIIiada
    EIIiada ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 09:37
    Можешь хоть одного венеролога назвать?
    EIIiada
    EIIiada
    вчера в 09:37
    Если выбирать между пустыней и цивилизацией, выбор очевиден. СА место для балластов.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 09:28
    В МЛС всем нравится. Это как из UFC перейти в WWE.
    Capral
    Capral
    вчера в 09:26, ред.
    "Команды играют ради того, чтобы забивать, а не защищаться и радовать болельщиков..."

    Очень правильно сказал. В лиге венерологов и проктологов- по другому и не играют. Где ещё могли спрятать шварца- только в этом балагане...
    5tmnybhv4ak8
    5tmnybhv4ak8
    вчера в 09:03
    Златан плохого не посоветует
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:02
    "А платят сколько?" - спросил Жиру в конце разговора
    9g6a9eedbt5w
    9g6a9eedbt5w
    вчера в 09:00
    МЛС это шоу, а не футбол, напрягаться не нужно, чего ж не понравится
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