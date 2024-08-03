Жиру: «Златан сказал, что мне понравится в МЛС»

Нападающий клуба «Лос-Анджелес» Оливье Жиру рассказал, что бывший игрок «Милана» Златан Ибрагимович порекомендовал ему перейти в МЛС. Швед ранее выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Я общался со Златаном. Он сказал, что мне здесь понравится, эта лига подходит для нападающих. Команды играют не ради обороны и удержания преимущества. Они играют для того, чтобы забивать голы и радовать болельщиков.
Я могу привнести свой опыт и профессионализм, могу подсказывать партнерам. Осознаю, что МЛС отличается от европейских лиг. Чемпионат стал лучше в последние годы, но он просто другой. Мне нужно будет привыкнуть, но я готов помогать.
Похожесть, различия и традиции, Виктор, никого не интересует. Всех интересует где и у кого луДьше (!) Футбол самый прибыльный вид спорта и он лучше в Европе, поэтому его надо перетащить за океан всеми способами, силами и средствами. Ты сомневаешься, что это осуществимо ?! Заблуждение - право каждого, но к Неотвратимости самого События... это не имеет никакого отношения!
По поводу Германии и Америки - абсолютно некорректное сравнение. Есть явная мировая доминанта, а есть все остальные. По поводу Германии..., не стал я тебе прошлый раз ничего говорить - на предмет того, что сантехника ты там по полгода ждёшь, ибо не хочу портить с тобой отношения.
Похожесть, различия и традиции, Виктор, никого не интересует. Всех интересует где и у кого луДьше (!) Футбол самый прибыльный вид спорта и он лучше в Европе, поэтому его надо перетащить за океан всеми способами, силами и средствами. Ты сомневаешься, что это осуществимо ?! Заблуждение - право каждого, но к Неотвратимости самого События... это не имеет никакого отношения!
По поводу Германии и Америки - абсолютно некорректное сравнение. Есть явная мировая доминанта, а есть все остальные. По поводу Германии..., не стал я тебе прошлый раз ничего говорить - на предмет того, что сантехника ты там по полгода ждёшь, ибо не хочу портить с тобой отношения.