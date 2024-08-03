Жиру: «Златан сказал, что мне понравится в МЛС»

Нападающий клуба «Лос-Анджелес» рассказал, что бывший игрок «Милана» порекомендовал ему перейти в МЛС . Швед ранее выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Я общался со Златаном. Он сказал, что мне здесь понравится, эта лига подходит для нападающих. Команды играют не ради обороны и удержания преимущества. Они играют для того, чтобы забивать голы и радовать болельщиков.