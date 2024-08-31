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«Кристал Пэлас» подписал нападающего «Арсенала»

вчера, 12:39

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа подписал пятилетний контракт с «Кристал Пэлас». Сумма трансфера составила 29,7 миллионов евро. За новую команду игрок будет выступать под номером девять.

«Кристал Пэлас» подписал нападающего «Арсенала» «Кристал Пэлас» подписал нападающего «Арсенала»

Напомним, Нкетиа находился в системе «Арсенала» с июля 2015 года. На его счету 168 матчей, 38 голов и 7 ассистов. В прошедшем сезоне 25-летний нападающий провёл 37 игр во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает англичанина ганского происхождения в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» арендовал защитника «Челси».

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