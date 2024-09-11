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Карпин объяснил, в чём польза проведения матчей со слабыми соперниками

вчера, 11:14

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, в чём польза проведения матчей со сборными из второй сотни рейтинга ФИФА.

Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще.

Также Карпин рассказал, что вратарь Матвей Сафонов изменился после перехода в ПСЖ.

Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило – я наконец-то увидел его в тренажёрном зале! Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб как ПСЖ у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 11:51
В товарищеских матчах со слабыми противниками легче отрабатывать взаимодействия игроков команды и понимания ими тактики тренера. С сильным соперником это делать некогда, соперник не даст. С сильным соперником нужно применять уже наработанные схемы и действия.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сашка Охотник (раскрыть)
вчера в 11:21
Здравствуйте.

Посмотрите у себя в профиле - там не два очка у этого футболиста.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:16
Ищут плюсы там, где их нет
Гость
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