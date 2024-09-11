Карпин объяснил, в чём польза проведения матчей со слабыми соперниками

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, в чём польза проведения матчей со сборными из второй сотни рейтинга ФИФА.
Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще.
Также Карпин рассказал, что вратарь Матвей Сафонов изменился после перехода в ПСЖ.
Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило – я наконец-то увидел его в тренажёрном зале! Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб как ПСЖ у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея.
Посмотрите у себя в профиле - там не два очка у этого футболиста.
Посмотрите у себя в профиле - там не два очка у этого футболиста.