Карпин объяснил, в чём польза проведения матчей со слабыми соперниками

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вчера, 11:14

Главный тренер сборной России объяснил, в чём польза проведения матчей со сборными из второй сотни рейтинга ФИФА .

Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще.

Также Карпин рассказал, что вратарь изменился после перехода в ПСЖ .