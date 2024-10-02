«Арсенал» обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов

«Арсенал» обыграл ПСЖ (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц. На 35-й минуте Букайо Сака удвоил преимущество лондонского клуба.
В следующем матче «Арсенал» сыграет против «Шахтёра», а ПСЖ встретится с ПСВ.
Игра была не такая уж и яркая, обе команды будто играли в пол силы (Арсенал так точно).
Вопросы по судейству может и будут (из-за спорной игры рукой Калафьори), но ПСЖ нужно пенять на самих себя: в первом тайме Арсенал их спокойно переиграл, а с 60 минуты начался ватокат. И ПСЖ ничего особенного предложить не смог.
Игра была не такая уж и яркая, обе команды будто играли в пол силы (Арсенал так точно).
Вопросы по судейству может и будут (из-за спорной игры рукой Калафьори), но ПСЖ нужно пенять на самих себя: в первом тайме Арсенал их спокойно переиграл, а с 60 минуты начался ватокат. И ПСЖ ничего особенного предложить не смог.