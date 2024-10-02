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«Арсенал» обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов

сегодня, 00:03
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Арсенал» обыграл ПСЖ (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц. На 35-й минуте Букайо Сака удвоил преимущество лондонского клуба.

В следующем матче «Арсенал» сыграет против «Шахтёра», а ПСЖ встретится с ПСВ.

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Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 07:29
Молодцы Канониры!
zdeniss
zdeniss ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:24
В том то и дело - игры рукой не было. Если бы сыграл рукой - поставил бы пеналь без раздумий, судья хорошо видел момент. Было попадание мяча в руку, но от своего игрока и от ворот. Наконец такие перестали трактовать как пенальти. И в АПЛ недавно такой момент был, тоже не поставили.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:08
Пушкари, с победой нас! Отлично выполнили задачу уже в первом тайме (хотя матч с Лестером не давал покоя) а во втором тайме играли по ситуации и довели дело до победы. От парижан ожидал большего, но видимо не привыкли к такому сопротивлению в своей Лиге1, хотя у них могут быть вопросы к судье, который не поставил пенку за игру рукой Калафьоре....
t79ffqe5bs45
t79ffqe5bs45
сегодня в 04:44
Арсенал с заслуженной победой!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:30
Против первого же серьезного соперника ПСЖ ничего не смог показать. Энрике есть над чем поработать.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 04:18
Болельщиков Арсенала с победой. Двух мячей в первом тайме хватило хоэяевам для победы и во втором они были ближе к третьему, чем гости забить один, тем более отыграться.
youtomee
youtomee ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 02:30
Ну там такие же корзины как и раньше. Всего 8 игр, по 2 игры с командами из каждой корзины. Так что не получится не играть со сложными командами. И Брест и Дортмунд будут, например, играть с Реалом и Барсой.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 02:11, ред.
Лондон - Париж..🤔
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 01:38
Некоторые могут начать смеяться, но Арсенал сейчас - один из самых сильных клубов в мире на данный момент. Пора бы уже канонирам после долгого перерыва выиграть что-то серьёзное или вообще что-то впервые)
John 5mith
John 5mith
сегодня в 01:14
Арсенал и Доннарума обыграли ПСЖ
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:25
Сегодня все на кого поставил, не подвели. На Арсенал я поставил забьёт, не рискнул на их победу. На победу поставил только на Барсу и Дортмунд.
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:23
Если так соперники Селтика будут рады встрече с ним
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:21
Наверное поэтому сегодня МС с Интером не отставая друг от друга решили по 4 гола забить, небось в уме ещё держали счёт Дортмунда)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 00:18
Правильно понял...
Но потом и у Арсенала будут игры со своими "Селтиками", а у бд свои "Парижи"... Посмотрим что получится в итоге
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:16, ред.
Я не понял новый формат ЛЧ, как таковых групп нету. Есть общая группа с 36 командами, каждая команда играет 8 матчей и в плей-офф выйдут 8 команд? Дортмунд наколотил там 7 голов, на 1 место вышел, Брест вслед за ним идёт. Так что получается, кто больше выиграет и забьет больше в 8 матчах, тот и выйдет в плей-офф не играя при этом со сложными командами. Тут Арсенал старается, выигрывает у ПСЖ, а там кто-то колотит Селтику...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:05
Брест за всю Анголу отдувается))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:05
Тут как я говорил)) Арсенал с победой!!
Париж только Лорьяны громить может, а в лч постоянно отгребает)) то Ньюкасл их 4:0 вынесет, то ливер обыграет, то сити несколько лет подряд их выбивал из лч....
mphuZ
mphuZ
сегодня в 00:04
С победой, Арсенал!

Игра была не такая уж и яркая, обе команды будто играли в пол силы (Арсенал так точно).
Вопросы по судейству может и будут (из-за спорной игры рукой Калафьори), но ПСЖ нужно пенять на самих себя: в первом тайме Арсенал их спокойно переиграл, а с 60 минуты начался ватокат. И ПСЖ ничего особенного предложить не смог.
Гость
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