«Арсенал» обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:03

«Арсенал» обыграл ПСЖ (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц. На 35-й минуте Букайо Сака удвоил преимущество лондонского клуба.