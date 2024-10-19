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К защитнику «Атлетико» проявляет интерес клуб АПЛ

вчера, 12:04

«Ньюкасл» заинтересован в приобретении защитника «Атлетико» и сборной Аргентины Науэля Молины. «Сороки» видят в игроке замену Кирану Триппьеру, который в январе может присоединится к «Милану». «Атлетико» готов продать Молину. Сам игрок предпочёл бы вернуться в Италию.

Напомним, Молина перешёл в «Атлетико» из «Удинезе» в июле 2022 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 26-летний правый защитник сыграл 6 матчей в Ла Лиге и 2 в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» поборется с «Ливерпулем» за защитника дортмундской «Боруссии».

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shlomo
shlomo
вчера в 12:08
Хороший защитник и стоит не дешево.... посмотрим кого в итоге приобретут, если приобретут.
Гость
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