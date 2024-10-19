Пономарев: «Станкович запутал игроков»

Бывший защитник ЦСКА заявил, что главный тренер команды допустил тактические ошибки в матче 12‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

Игра «Спартака» сегодня была ужасная, и «Краснодар» на этом фоне выглядел более‑менее хорошо. Просто никакой «Спартак» был! Станкович, по‑моему, сам запутал игроков: стали играть в три центральных защитника зачем‑то. Футболисты сами не поняли, в чем дело. И в каком‑то разобранном состоянии они были. Станкович, вижу, дал указание играть всем в персональную опеку. А что это такое? Надо играть не по игроку, а по мячу. А они по игроку действуют. Применяли какие‑то борцовские приемы и давали при этом принимать мяч. В общем, здесь тренер виноват. Но во втором тайме «красно‑белые» собрались и стали играть в нормальный футбол, и моменты какие‑то создавали. Так что «Краснодар» тоже не без греха. Мне у них оборона вообще не нравится, и они полетят потом. В целом, конечно, победа южан по делу, но больше виноват сам «Спартак», что «Краснодар» так уверенно выиграл.